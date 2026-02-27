Swingerski par otkrio: 'Seks s drugima nam poboljšava vezu, ali imamo jedno pravilo...'

Jedan par otkrio je kako je swinganje njihovu vezu učinilo jačom nego ikad, sve dok to uvijek rade zajedno. Vlasnica seks kluba Jess (30) i organizator događanja Jay (46) upoznali su na tradicionalan način, na Tinderu prije dvije godine i ubrzo nakon toga počeli izlaziti. U to je vrijeme Jess bila sa svojim bivšim zaručnikom, Lawrenceom, koji je još uvijek njezin poslovni partner u klubu.

Kako su se stvari između Jess i Jaya razvijale, odlučili su malo 'zatvoriti' svoju vezu tako što su isključili odvojeno viđanje drugih partnera. Kako bi nadoknadila nedostatak seksualne raznolikosti, Jess, koja je biseksualka i već je desetljeće bila u poliamornim vezama, predložila je swinganje. “Prilično sam otvoren prema takvim stvarima, pa kad je to spomenula mislio sam da vrijedi pokušati”, rekao je Jay za Daily Mail. Prvi put kad su probali swinganje, Jay je također imao prvo iskustvo grupnog seksa. Naime, imali su seks u četvero s Jessinom najboljom prijateljicom i njezinim partnerom.

Jay voli imati otvorenu komunikaciju u svojim vezama i kaže da mu swingerski stil života odgovara jer se par uvijek slaže, razgovara o granicama i povezuje se čak i kada su s drugima. I kad stvari postanu neugodne, mogu brzo deeskalirati. “Definitivno imate točaka u kojima se osjećate neugodno. Sjećam se da sam jednom bio uvučen u pozu u kojoj sam se osjećao jako neugodno”, rekao je Jay. “Bila je to poza koju Jess i ja često prakticiramo i ja jednostavno nisam mogao to prihvatiti.”

Tu je do izražaja došla Jessina intuicija i intimno poznavanje svog partnera. “Pogledala sam ga i bio je poput jelena u svjetlima farova”, rekla je. “Mogla sam osjetiti kako mu se lice mijenja i shvatila sam da je u trenutku izbezumljenja. Pa sam ga uvukla unutra, ako da smo ostali samo mi.”

Jay kaže da nije ljubomoran kad je Jess s drugim ljudima, jer samo želi da ona bude sretna, ali imaju čvrste granice – swingaju samo zajedno i uglavnom sa ženama. “Više me privlače žene. Zadovoljna sam s Jayem kao muškarcem u mom životu”, objasnila je Jess pa dodala da ne misli da bi ikada mogla u potpunosti isključiti swinganje, ali joj ne smeta što ima pauze od toga.

“To je za mene postala tako korisna promjena. To je također tako prilagodljiv stil života da čak i ako odlučimo uzeti malo slobodnog vremena kako bismo se usredotočili na sebe ili izgradnju obitelji, mogli bismo to učiniti i zatvoriti našu vezu sve dok ne osjetimo želju da se vratimo swinganju”, rekla je.

“Swinganje je definitivno poboljšalo moje odnose i s prijateljima i s partnerom. Omogućilo mi je da budem iskrena prema sebi u pogledu onoga što tražim od partnera, kao i kakva trebam biti kao osoba da bih bila sretna”, dodala je. Jess kaže da bi novi ljudi koji se žele isprobati swinging trebali sjesti sa svojim partnerom i razgovarati o svojim granicama prije nego što isprobaju takav stil života.