Stalno nailazite na 'krive' muškarce? Slijedite ovih 5 savjeta i počet ćete privlačiti prave!

Mnoge žene imaju osjećaj da su uklete jer stalno nailaze na muškarce koji nisu za njih, a kad napokon i krenu dalje i novi im izabranik često podsjeća na bivšeg...

Srećom, takav se niz može zaustaviti uz samo malo svijesti o pogrešnim stvarima koje radimo, a evo i pet savjeta da što prije sebi pronađete onog 'pravog'.

1. Vizualizirajte što u partneru tražite

Kad kupujemo novi automobil ili kuću, obično točno znamo što želimo, a kako je izbor partnera podjednako velika odluka, trebali bismo jednako dobro znati što tražimo.

Naravno, nećemo uvijek točno to i dobiti, no bitno je imati neke smjernice i bitne osobine od kojih ne odstupamo.

Većina ljudi kaže da želi nekog tko je privlačan, zabavan, inteligentan, financijski siguran, isl. no kako se uz nekog osjećamo i što osoba izaziva mnogo je važnije od spomenutih osobina koje ništa ne garantiraju, piše YourTango.

2. Dobro razmislite o svojoj prošlosti

Povijest se, kako kažu, doista ponavlja', a ajo odvojite trenutak i napravite pregled svojih posljednjih veza, sigurno ćete shvatiti da muškarci u vašem životu imaju barem jednu zajedničku osobinu. Ako ne učimo iz iskustva, stalno ćemo birati slične ljude i raditi iste greške.

Zbog toga i mnogi brakovi propadnu - jer ljudi ništa ne nauče iz prvog, a opet slijepo ulete u novi. Dakle, ozbiljno pogledajte svoju prošlost i zapišite neke prednosti i nedostatke ljudi s kojima ste izlazili. Obratite pažnju na njihove sličnosti i obećajte sebi da se više nećete upuštati u vezu s nekim sličnim.

3. Nemojte zanemariti znakove upozorenja

To su one stvari koje kod vas, kako se vaš odnos s partnerom razvija, sve više izazivaju zabrinutost. Možda on nije jako ljubazan prema svojoj mami ili troši puno novca, previše se trudi zadržati posao ili mu smetaju vaši prijatelji...

Takve se stvari najčešće ignoriraju i zanemare, a nadamo se i da će se osoba promijeniti ili da će ono što nam smeta samo nestati ako dovoljno volimo.Ipak, to se ne događa.

Dakle ako vidite situacije i 'sitnice' zbog kojih se nekada pitate je li on zaista onaj s kojim želite biti, nemojte ih zanemariti nego nešto kažite i skupa to pokušajte promijeniti.

4. Slušajte prijatelje

Mnogima su prijatelji nekad već rekli da netko za njih nije dovoljno dobar, a često su i primijetili stvari koje vi niste. Zato je bitno, ako prijatelji koji vas dobro poznaju vide problem s vašim izborom, poslušati...

Oni najčešće žele samo ono što je najbolje za vas, a iako mogu imati ekstremne ideje o tome koliko je netko dobar ili loš za vas,često su im pretpostavke točne. Zato, čak i ako nemate povjerenja u sebe, vjerujte da oni imaju na umu vaše najbolje interese i brinu za vas. Tome služe prijatelji.

5. Nemojte se bojati biti sami

Jedan od glavnih razloga zašto iznova biramo pogrešno je taj što uzimamo što god nam se nudi jer se toliko bojimo biti sami ičo pak vjerujemo da je ta osoba najbolje što možemo dobiti. Zato na kraju i ignoriramo znakove za uzbunu, ne slušamo prijatelje i počnemo vjerovati da on ili ona mogu biti ono što želimo.

Ključno je dakle znati da je u redu biti sam i vjerovati da možemo i hoćemo pronaći nekog drugog, najboljeg za nas, piše Your Tango.

