Stakla u kupaonici uvijek se zamagle nakon tuširanja? Imamo super trik kako to spriječiti

Ako nemate prozor u kupaonici onda vam je sigurno poznata situacija nakon tuširanja kada se sva stakla zamagle, stvori se para i imate osjećaj kao da ste u sauni. Brisanje ogledala ručnikom ili rukom nije neko rješenje jer ga tako samo prljamo i vječito ostaju tragovi, ali dobra vijest je da postoji način kako to spriječiti.



Kako prenosi LifeHacker, ogledalo ili staklo tuš kabine namažite kremom za brijanje i obrišite krpom dok ne bude potpuno čisto. Ovaj kozmetički proizvod je tenzid što znači da sprječava da se čestice kondenzacije vode zalijepe na ogledalo.



Koliko dugo se ogledalo neće magliti? To ovisi o tome koliko se često tuširate i imate li neki oblik ventilacije u kupaonici, ali može potrajati od nekoliko dana do nekoliko tjedana.

