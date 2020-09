Splitska dizajnerica u britanskom Vogueu: Jedina sam feng shui savjetnica u Hrvatskoj

Splitska dizajnerica Tina Sablić, osnivačica brenda Posh Feng Shui, ima puno razloga za zadovoljstvo jer je njezin rad prepoznao i britanski Vogue, koji ju je predstavio u svome rujanskom izdanju. S Tinom smo porazgovarali o tome kako je došlo do te suradnje, ali i o konceptu feng shuija, knjizi koju je napisala i o radu na inozemnom tržištu.

Vaš brend Posh Feng Shui već neko vrijeme djeluje na stranim tržištima, a sada, nakon što ga je prepoznao i britanski Vogue, samo nebo je granica. Kako je došlo do tih stranih suradnji?

Slažem se, biti objavljen u publikaciji kao što je Vogue, a pogotovo britanski, lansira vas u neku novu dimenziju rada i poslovanja. Do suradnje je zapravo došlo potpuno neplanirano, direktno iz londonskog Vogue House, kontaktirala nas je ljubazna zaposlenica koja je vidjela Posh Feng Shui profil na Instagramu te joj se naš stil rada svidio. Smatrala je da bismo bili izvrstan dodatak u listopadskom izdanju, u rubrici o interijerima. Sve ostalo je povijest... I svijetla budućnost.

Na što ste u svom dosadašnjem radu najponosniji?

Ponosna sam što sam ostvarila i još ostvarujem svoju viziju i ciljeve koje sam imala pri osnivanju brenda. Cilj je od samog početka bio jasan, a ovo putovanje do njega je zbilja prekrasno iskustvo. Također, ponosna sam što sam članica raznih internacionalnih zajednica koje okupljaju stručnjake u raznim industrijama, ali i na to što sam prva i (trenutačno) jedina članica iz Hrvatske, jedina feng shui savjetnica.

Tko su vaši klijenti?

Ponajprije osobe koje su odlučile napraviti promjenu u svom životu, kojima su trebale smjernice i vodilje stručnjaka, bilo samo za uređenje interijera ili za rješavanje određenih životnih područja. Ima tu klijenata koji na feng shui gledaju kao na isplativu investiciju koja će njihovoj nekretnini dodati vrijednost, ima i vlasnika tvrtki koji žele stvoriti balans u njoj. Moji klijenti pripadaju veoma različitim dobnim, spolnim i statusnim skupina. Feng shui, kao i moj pristup klijentima, ne poznaje razliku, a rezultat je sa svima jednako uspješan.

Mislite li da je u Hrvatskoj feng shui zaživio? Većina ljudi i ne razumije koncept, kako biste ga vi objasnili našim čitateljima?

U Hrvatskoj ima još puno prostora za rad na popularizaciji pojma i filozofije feng shuija. Da se razumijemo, na ovim je područjima i prije bilo feng shui savjetnika, no smatram da sam uvelike pridonijela tome da on postane dio ‘mainstream’ kulture u Hrvatskoj. A feng shui bih objasnila kao čudesan spoj znanosti i umjetnosti, odnosno praksu kojoj je primarni cilj prepoznati i reorganizirati okolinu kako bi podržavala ljude dok idu kroz život. Apliciranjem feng shui principa mapiramo životni ili poslovni prostor i tako dobivamo uvid u energetsku projekciju. Tada prepoznajemo i usklađujemo tijek pozitivnih i destruktivnih energija i uzimamo u obzir kako one utječu na osobu na duhovnoj, fizičkoj i mentalnoj razini. Rezultat primjene profesionalno primijenjenih feng shui principa donosi osobi svjesno, mirno i balansirano okruženje koje je usmjereno prema jedinom cilju – općem blagostanju.

Koje su sve usluge dio vašeg portfelja?

Ponuda je poprilično raznovrsna. Klijenti mogu birati između privatnih feng shui konzultacija, feng shui dizajna interijera ili uređenja vrta prema feng shui principima. Agentima za nekretnine i svima onima koji žele prodati svoju nekretninu pripremili smo ‘home staging’ uslugu. Tom uslugom nudimo dekorativno i vrlo jednostavno preuređenje prostora kako bi se poboljšao tijek energije u svrhu što brže prodaje nekretnine. Za naše korporativne klijente, osim seminara i predavanja, nudimo i feng shui uređenje poslovnog prostora sa svim potrebnim izračunima za što bolje i uspješnije poslovanje.

Na Instagramu objavljujete inspirativne interijere, kako stižete sve to? Imate li pomoć?

U početku sam sve vezano za Posh Feng Shui radila sama, a sada sam sretna što imam svoj tim koji mi omogućuje uštedu energije i vremena kako bih se posvetila drugim stvarima. Instagram profil i dalje vodim ja, ponajprije zato što mi je užitak i zabava biti u kontaktu s virtualnom zajednicom koja sada broji više od 45 tisuća pratitelja.

Kako biste opisali sami sebe, što vas veseli, što rastužuje?

Zadovoljna sam, staložena i fokusirana osoba, koja je prepoznala i živi svoju svrhu. Upornost, samozatajnost i visoka razina samomotivacije također su nešto što me opisuje. Ono čemu se veselim i donosi balans u mom životu moj su sin i suprug. Osim njih, veselim se putovanjima i druženjima s prijateljima.

Zbog pandemije koronavirusa ljudi su se okrenuli domu i njegovu uređenju, dobivate li više upita?

O da. Od početka godine do sada, statistika broja upita, projekata i pruženih usluga raste. Ljudi su se okrenuli prema samospoznaji tko su, a dulji boravak u životnom prostoru je rezultirao baš tim da pokaže ljudima kako je ulaganje u sebe ulaganje koje se svakako isplati, te da nije dio nikakvog trenda, već je dio moderne svakodnevice.

Kako, u nekoliko poteza, urediti dom, da bude naše utočište?

Ono što mogu savjetovati čitateljima jest da se, kada uđu u svoj prostor, upitaju čemu, kako i zašto im nešto služi. Kada uđu u prostoriju, da obrate pozornost na to kako se osjećaju u njoj i koja je njena svrha. Odgovore na ova pitanja ne trebaju dati nikome osim sebi. To je već prvi korak prema holističkom pristupu svom životnom okruženju. Tek nakon toga bih savjetovala da ne umanjuju snagu energije koju donosi buket najdražeg svježeg cvijeća, energiju koju donose kućni ljubimci, radost i bistrinu koju dobivaju svježim zrakom i suncem. Sreću kad osjete omiljeni miris ili zadovoljstvo pri samom pogledu na uredan ormar. Sve ovo spada u tih nekoliko poteza prema osobnom zadovoljstvu.

Kakvo je vaše mišljenje o trendovima?

O njima volim čitati – bilo da se radi o modi bilo o interijerima. Vrlo rado ću neke trendovske elemente prihvatiti i ukomponirati u svoje vizuale, međutim nisam netko tko će ih slijepo slijediti. Trendovi se prebrzo izmjenjuju, a kada je riječ o klijentima, prioritet su njihove želje i izbori. Za mene je to klasika s pomakom. Dobro se osjećam u monokromatskom spektru boja, s minimalnim ili nikakvim uzorcima.

Što bi sve trebalo imati u domu, a čega bi se trebalo riješiti?

U domu bi trebalo imati sve ono što nam istinski služi. Količina takvih stvari ovisi o svakome posebno, jer svi imamo različite potrebe. Uvijek je dobro ne pretjerati s gomilanjem predmeta. Isto tako, kada nam predmeti više ne služe, potrebno ih je skloniti, proslijediti ili baciti. I zato bismo se trebali riješiti svih razbijenih predmeta, neželjenih poklona, svih oštrih predmeta ili stvari s motivima koji mogu biti uznemirujući, uvelih biljki...

I za kraj, koji je vaš recept za uspjeh?

Mislim da taj recept već odavno postoji i da je poznat svima. Njegova je primjena ono što odvaja sanjare od onih koji to ne zovu snovima već ciljevima. Dakle treba nam: jasna vizija, iznimna samomotivacija i konstanta u radu, spremnost na odricanje i prihvaćanje činjenice da ćete određeni dio puta biti sami. I nemojte dopustiti da vas nečija ograničenja uvjere kako su to i vaše granice. Jedina tanka granica koja postoji jest ona između genijalnosti i ludosti, a vi ćete je na svom putovanju preskakati kao uže. A najvažnije je znati uživati u svemu tome.