'Tražila sam besplatan smještaj u hotelu s 5 zvjezdica. Bila sam iskrena i direktor se odmah oduševio'

Jedna od naših najpoznatijih, ali i prvih influencerica Ella Dvornik progovorila je o početcima svoje karijere. Sve je počelo dok je živjela u Londonu i to prvo s blogom koji je otvorila prije četiri godine i koji je pisala jer tamo nije imala prijatelje pa je htjela stvoriti krug ljudi na meetupovima gdje se skupljaju blogeri.

No, njezini početci, priznaje, nisu bili laki. Prvu suradnju namjeravala je ostvariti s hotelom Radisson u Pragu koji ima pet zvjezdica iako je tada njezin blog bio nepoznat široj javnosti.

- Odlučila sam poslati mail lancu hotela. Bez ikakve veze, niti me itko čitao, niti me itko pratio. Napisala sam im da ja to kao nešto pišem, i da me nitko ne čita. Bila sam iskrena. Kazala sam da dolazim u Prag, imam ideju o čemu bih pisala, ali nemam smještaj. Predložila sam suradnju, može i u vidu popusta. Direktor marketinga iz Bruxellesa se oduševio, njemu je bilo super što sam napisala da me nitko ne čita - rekla je Ella u podcastu #KiloMetri koja je ostala oduševljena uspjehom koji je postigla.

- Javila sam im povratno da je odlična čitanost i oni su također vidjeli da imaju veliki broj klikova. Ponudili su mi daljnju suradnju, gdje god da idem u svijetu da im samo javim, riješit će mi smještaj - dodala je Dvornik.

Otkrila je i na što je najviše novca trošila u to vrijeme. - Trošila sam novce na taj blog, to je još bilo na začecima, travel blogera nije bilo toliko puno, jer morao si sam sebi plaćati putovanja. Mogao si eventualno dobiti neki hotel, ali opet moraš doći do hotela- kazala je i dodala kako je s Charlesom išla na nekoliko putovanja privatno što je iskoristila za početak.

Za kraj je zaključila kako zavidi Englezima zbog odlične prometne povezanosti sa svijetom jer je upravo od tamo jeftino putovala u gotovo sve dijelove Europe.