Sobne biljke neće vam uvenuti ove jeseni ako izbjegnete ove česte pogreške

Dolaskom jeseni mnoge biljke počinju gubiti svoj ljetni sjaj. Lišće im žuti, rast usporava, a neke u potpunosti uvenu. Promjena temperature, kraći dani i smanjena količina svjetlosti često utječu na njihov izgled i zdravlje. S ljetnim suncem koje ustupa mjesto jesenskim temperaturama, nije dugo do pomicanja kazaljki na satu i ponovnog nedostatka dnevnog svjetla. Novo godišnje doba donosi nove izazove za vlasnike sobnih biljaka, a jesen i zima često se pokazuju kao teško doba godine za snalaženje. Opušteno ili žuto lišće može postati češća pojava, posebno ako sada ne preduhitrite i ne prilagodite svoj plan njege promjenjivim temperaturama i svjetlosnim uvjetima u vašem domu.

Stručnjaci u Palmstreetu podijelili su neke od najvećih rizika za biljke ove jeseni i što možete učiniti da biste smanjili utjecaj, piše Daily Express. "Koliko god bilo primamljivo dati im novi dom, jesen i zima su zapravo najgora godišnja doba za presađivanje biljaka. Kako ljetno dnevno svjetlo blijedi i temperature padaju, tako većina sobnih biljaka ulazi u razdoblje sporijeg rasta, a posljednje što im treba je premještanje lončanica, odnosno teška trauma na njihovom nježnom korijenju i stabljikama", objasnili su stručnjaci. Taj dodatni stres može uzrokovati venuće, opadanje lišća ili, još gore, smrt biljke.

Najbolje vrijeme za presađivanje sobnih biljaka je od kasne zime do ranog proljeća, kada biljke mogu u potpunosti iskoristiti novo tlo za izgradnju snažnog, zdravog korijenovog sustava. U međuvremenu, postoje neke promjene koje možete napraviti. Prozračivanje svoje biljke možete lako poboljšati pažljivim bušenjem okomitih rupa u tlu štapićem za jelo, olovkom ili malim vrtnim vilama. "To pomaže da se ručno stvore zračni džepovi i omogućuje da kisik i voda brže dopru do korijena vaše biljke. Također poboljšava pravilnu drenažu", rekli su stručnjaci.

Također možete udahnuti život svojim biljkama laganim miješanjem perlita ili vermikulita u tlo. Baš kao što lišće opada vani, normalno je da se isti proces događa i u vašem domu. "Sobne biljke imaju prirodni ciklički ritam i oslanjaju se na vas da ga održite. Usredotočite se na donje lišće i stabljike sobnih biljaka s obilnim lišćem i orežite one koje žute ili smeđe. Poput odstranjivanja vrhova kose, ovo omogućuje vašoj biljci da preusmjeri vodu, hranjive tvari i energiju na područja kojima su najpotrebniji", savjetovali su stručnjaci iz Palmstreeta.

O promjenama koje biste trebali napraviti u svom rasporedu zalijevanja, rekli su da je biljkama tijekom hladnijih temperatura potrebno manje vode, rjeđe u hladnijim mjesecima s manje svjetla kada je isparavanje manje, a previše vode može dovesti do truljenja korijena. Umjesto fiksnog rasporeda, zalijevajte samo kada se gornjih nekoliko centimetara tla osuši. Koristite vodu sobne temperature i pustite je da teče dok se ne ocijedi s dna.

Stručnjaci su također podijelili nekoliko dodatnih savjeta kako održati svoje sobne biljke zdravima ove zime. Grupirajte tri ili više biljaka koje vole vlagu zajedno u jednom području. Kako biljke oslobađaju vlagu, tada sem ona koncentrira u prostoru oko njih, stvarajući zajedničku mikroklimu koju će voljeti. Kada se prašina taloži na biljkama, tada ona blokira vitalno svjetlo potrebno za fotosintezu, stoga redovito nježno brišite lišće vlažnom, mekom krpom.

Preskočite gnojivo jer biljke ne mogu pravilno apsorbirati dodatne hranjive tvari tijekom mjeseci sporijeg rasta. Korištenje gnojiva prije proljeća može dovesti do "opeklina od gnojiva", gdje nakupljanje viška soli izvlači vlagu iz korijena biljke zbog čega lišće postaje smeđe i uvelo. Suhi zimski zrak može privući štetnike poput paučina i komaraca. Redovito pregledavajte svoje biljke gledajući ispod lišća i oko spojeva stabljika gdje se štetnici vole skrivati.

Ako vidite paučine, promjenu boje, ljepljive ostatke ili druge abnormalnosti, izolirajte biljku i uklonite štetnike pincetom ili vatom namočenom u alkohol. Ako potraju, insekticidni sapun ili ulje neema će puno pomoći.