Ne želite da vam biljke uvenu dok ste na godišnjem odmoru? Napravite ovu stvar

Kada odlazimo na odmor, tada se često suočavamo s jednim neočekivanim problemom, a to je kome ostaviti brigu o biljkama. Ako nemamo prijatelja ili susjeda koji bi mogli uskočiti, počinje briga hoće li nam se biljke osušiti i dočekati nas uvenule po povratku. Zato je važno pripremiti se prije odmora da biste osigurali da vaše dragocjene biljke ne pate u vrućem i suhom vremenu, a jedan od glavnih načina za to je osigurati da vaše biljke ostanu hidrirane dok ste odsutni.

Vrtlar Simon Akeroyd podijelio je svoju metodu kako možete osigurati da vaše biljke i cvijeće ostanu hidrirani dok ste odsutni, a sve što vam treba je komad konca i kantica za zalijevanje. Pokazao je kako jednostavno klupko konca može pomoći u održavanju hidratacije vaših biljaka tijekom vrućih ljetnih mjeseci, piše Daily Express. Prvo što trebate učiniti je napuniti posudu, poput kantice za zalijevanje, vodom. Kada to učinite, tada izrežite nekoliko komada konca, a onda ih namočite u vodu, pazeći da su svi mokri i da su upili vodu.

"Važno je da voda bude postavljena iznad biljaka koje treba zalijevati", napisao je u videu te je pokazao da je kantu za zalijevanje postavio na kamen, dok su različite biljke na tlu ispod njega. Komade konca zavežite oko utega, poput kamena, prije nego što ga spustite na dno kante za zalijevanje. Pazite da duge komade konca i dalje držite u drugoj ruci i ne dopustite da potonu s utegom.

"Postavite pojedinačne komade u posude s biljkama", objasnio vrtlar sljedeći korak. Pokazao je kako je postavio svoje komade konca tako da svaki dopire do druge biljke. Savjetovao je da prvo uvijete krajeve na površini prije nego što ih utisnete u posudu. "Konac djeluje kao fitilj za vlagu. Voda putuje niz konac kada je zemlja suha", objasnio je.

Ljudi su brzo podijelili svoje mišljenje o ovom triku u komentarima, a mnogi su bili oduševljeni. "Super video, odličan savjet! Pravo je zadovoljstvo gledati tvoj sadržaj, hvala!", napisala je jedna osoba. "I ja to radim sa sobnim biljkama, posebno bonsaijima", dodala je druga. Međutim, neki su se pitali je li to zaista potrebno. "Samo zamoli susjeda da zalije biljke", predložili su.