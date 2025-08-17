Iskusna vrtlarica otkrila: 'Ove četiri biljke više nikada ne bih posadila u svom vrtu'

Neke biljke izgledaju prekrasno u katalogu ili na društvenim mrežama, ali u praksi zahtijevaju puno više pažnje, znanja i iskustva nego što se čini na prvi pogled. Od posebnih uvjeta tla i klime, do redovitog i preciznog održavanja, uzgoj određenih vrsta može biti pravi izazov, osobito za početnike. Bez pravih informacija i pripreme, lako se može dogoditi da umjesto bujnog cvata ili sočnih plodova dobijete razočaranje. Zato je ponekad mudrije odabrati biljke koje su zahvalnije i otpornije, a složenije primjerke ostaviti za trenutak kada se stekne više vrtlarskog iskustva.

Biljke poput kadulja, ruža, hosta i fuksija daju nevjerojatne boje uz malo potrebne njege. Iako zahtijevaju odgovarajuće uvjete osvjetljenja i zalijevanja, rado će rasti u posudi ili cvjetnoj gredici. Međutim, iskusna vrtlarica otkrila je koje biljke bi vam mogle zadati samo glavobolje, piše Daily Express.

1. Metvica: Iako metvica može biti nevjerojatna biljka koja jelima i pićima daje boju i okus i ne izgleda kao jako agresivna biljka, ona nevjerojatno brzo raste i ubija obližnje biljke. Također može biti invazivna i potisnuti druge biljke. Brzo preuzima "svoju" stranu vrta, zahtijevajući orezivanje svakih nekoliko dana tijekom ljeta. Umjesto toga, uzgoj mente u posudama može biti puno bolji sve dok se redovito zalijevaj i ima puno sunčeve svjetlosti.

2. Ružmarin: Slično menti, brzo raste i zahtijeva često orezivanje te može brzo zauzeti veliki dio vrta. Također ga je vrlo teško orezivati i često je potrebna pila za rezanje debele stabljike. Vrlo je osjetljiv i na truljenje korijena, što je u redu ako imate dobro drenirano tlo i vrt. Ako nemate, onda je bolje da ružmarin stavite u posudu.

3. Oleander: Na prvi pogled radi se o jednoj od najljepših biljaka koja je dostupna u nijansama fuksije, narančaste i svijetlo ružičaste boje. Međutim, to je zapravo jedna od najopasnijih i najotrovnijih vrtnih biljaka. Gutanje čak i male količine ove biljke može biti smrtonosno, a i samo dodirivanje može izazvati osip na koži. Ako imate malu djecu ili kućne ljubimce, bilo bi dobro izbjegavati ovu biljku unatoč njezinoj ljepoti.

4. Rododendron: Iako je popularna biljka, rododendron je problematičan i ne preporučuje se za uzgoj zbog svoje invazivne prirode i negativnog utjecaja na domaće ekosustave. Tvori guste šikare, zasjenjuje druge biljke, a lišće može biti otrovno za stoku. Također je otrovan za mačke, pse i konje.