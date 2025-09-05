Želite šaren vrt ove jeseni? Ovo su biljke koje trebate posaditi već sada!

Iako se u hladnijim, kišnim danima jesenje vrtlarenje može doimati napornim, upravo je ovo razdoblje idealno za ulaganje u dugoročnu ljepotu vrta. Tlo je još uvijek dovoljno toplo, a česte oborine pomažu biljkama da razviju snažno korijenje prije nego što stigne prava zima, prenosi Express.co. 
Foto: shutterstock
Prema riječima poznatog vrtlarskog stručnjaka Diarmuida Gavina, jesen nudi savršenu priliku za unošenje šarenih boja u vrtne gredice. Tri cvijeta posebno se ističu – sade se u ranu jesen, a svojim raskošnim bojama uljepšavaju krajolik prije zime.
Foto: shutterstock
Vranjemil: Ovaj manje poznati dragulj oduševljava jarko plavim cvjetovima koji se pojavljuju upravo kada većina biljaka počinje venuti. Gavin ga preporučuje kao savršen izbor “za dašak jarke plave boje u ovo doba godine”. Vranjemil je kompaktan grm koji najbolje uspijeva na punom suncu, a prekrasno se uklapa uz vrtne staze ili na prednjem dijelu gredica, gdje njegova kasnosezonska boja najviše dolazi do izražaja.
Foto: shutterstock
Zvjezdan: Poznate i kao Michaelmas tratinčice, zvjezdani su klasik jesenskog vrta i produžuju sezonu cvjetanja sve do kasne jeseni. Cvjetne glavice nalik tratinčicama dolaze u raznim nijansama – od kolovoza pa čak do studenog, ovisno o vremenskim uvjetima. Preferiraju sunčane položaje, ali dobro podnose i djelomičnu sjenu, zbog čega su svestran izbor.
Foto: shutterstock
Ciklame: Za sjenovitije i zahtjevnije dijelove vrta ciklame su elegantno rješenje. Njihovi nježni, leptirasti cvjetovi unose živost u tamnije kutke, poput prostora ispod stabala. “Nježne ružičaste cvjetne glavice Cyclamen persicum prava su radost – ovo je otporna vanjska ciklama koja se pojavljuje u jesen”, otkriva Gavin, “Odlično uspijeva u suhom, sjenovitom tlu, a uz atraktivno lišće čini savršen izbor za one izazovne dijelove vrta”.
Foto: shutterstock
