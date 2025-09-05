Želite šaren vrt ove jeseni? Ovo su biljke koje trebate posaditi već sada!
Iako se u hladnijim, kišnim danima jesenje vrtlarenje može doimati napornim, upravo je ovo razdoblje idealno za ulaganje u dugoročnu ljepotu vrta. Tlo je još uvijek dovoljno toplo, a česte oborine pomažu biljkama da razviju snažno korijenje prije nego što stigne prava zima, prenosi Express.co.
Prema riječima poznatog vrtlarskog stručnjaka Diarmuida Gavina, jesen nudi savršenu priliku za unošenje šarenih boja u vrtne gredice. Tri cvijeta posebno se ističu – sade se u ranu jesen, a svojim raskošnim bojama uljepšavaju krajolik prije zime.
Vranjemil: Ovaj manje poznati dragulj oduševljava jarko plavim cvjetovima koji se pojavljuju upravo kada većina biljaka počinje venuti. Gavin ga preporučuje kao savršen izbor “za dašak jarke plave boje u ovo doba godine”. Vranjemil je kompaktan grm koji najbolje uspijeva na punom suncu, a prekrasno se uklapa uz vrtne staze ili na prednjem dijelu gredica, gdje njegova kasnosezonska boja najviše dolazi do izražaja.
Zvjezdan: Poznate i kao Michaelmas tratinčice, zvjezdani su klasik jesenskog vrta i produžuju sezonu cvjetanja sve do kasne jeseni. Cvjetne glavice nalik tratinčicama dolaze u raznim nijansama – od kolovoza pa čak do studenog, ovisno o vremenskim uvjetima. Preferiraju sunčane položaje, ali dobro podnose i djelomičnu sjenu, zbog čega su svestran izbor.
Ciklame: Za sjenovitije i zahtjevnije dijelove vrta ciklame su elegantno rješenje. Njihovi nježni, leptirasti cvjetovi unose živost u tamnije kutke, poput prostora ispod stabala. “Nježne ružičaste cvjetne glavice Cyclamen persicum prava su radost – ovo je otporna vanjska ciklama koja se pojavljuje u jesen”, otkriva Gavin, “Odlično uspijeva u suhom, sjenovitom tlu, a uz atraktivno lišće čini savršen izbor za one izazovne dijelove vrta”.