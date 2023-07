Smijete li letjeti avionom kad ste trudni? Evo što kažu stručnjaci!

Prema Kraljevskom koledžu opstetričara i ginekologa (RCOG), nema razloga vjerovati da letenje avionom dok ste trudni može naškoditi vama ili vašoj bebi. Međutim, postoje određena ograničenja i mjere opreza koje treba uzeti u obzir prije rezerviranja inozemnog putovanja tijekom trudnoće. Ako je vaša trudnoća bez komplikacija, nema dokaza da će letenje bilo na dugim ili kratkim relacijama uzrokovati pobačaj, dovesti do prijevremenih trudova ili uzrokovati pucanje vodenjaka, prenosi Which?.

Međutim, budući da su šanse za početak porođaja prirodno veće od 37. tjedna ili od 32. tjedna ako nosite blizance ili imate višestruku trudnoću, ne preporučuje se letenje od ove točke nadalje i većina zrakoplovnih kompanija neće dopustiti trudnicama da putuju u ovoj kasnoj fazi. Ako imate bilo kakvih komplikacija u trudnoći ili se smatra da postoji veći rizik od porođaja prije termina, trebali biste razgovarati sa svojim liječnikom ili primaljom prije putovanja kako biste saznali je li za vas sigurno letjeti.

Većina zračnih prijevoznika dopustit će vam let do 28. tjedna trudnoće (ili do kraja drugog tromjesečja) bez ikakvih problema. Od 28. tjedna nadalje, možda ćete trebati pismo svog liječnika kako biste potvrdili da ste sposobni za putovanje. Vrlo malo zračnih prijevoznika dopustit će letenje trudnicama nakon 36. tjedna čak i ako imate nekompliciranu trudnoću. Ako imate višestruku trudnoću, ovo se ograničenje općenito primjenjuje od 32. tjedna.

Provjerite sa svojim zrakoplovnim prijevoznikom (po mogućnosti prije rezerviranja leta, ali barem prije putovanja) kako biste bili sigurni da imate sve potrebne dokumente - ne želite da vas odbiju na šalteru za prijavu.

Najčešći propisi zrakoplovnih prijevoznika (ovo se odnosi na trudnoće bez ikakvih poznatih komplikacija:

Do 28 tjedana: Sigurno za putovanje

28 - 32 tjedan: Prije putovanja konzultirajte se s liječnikom i nabavite liječničku preporuku

32 - 36 tjedan: Konzultirajte se s liječnikom i nabavite liječničku preporuku ako nosite jedno dijete; nije sigurno za putovanje ako imate višestruku trudnoću

Poslije 36. tjedna: Nije dozvoljeno putovati avionom

Mogu postojati olakotne okolnosti u kojima se daje posebna dozvola za letenje u zadnjim tjednima trudnoće, ali to mora unaprijed odobriti vaš zrakoplovni prijevoznik i uvijek biste prvo trebali razgovarati sa zdravstvenim radnikom.

Koje informacije trebam od svog liječnika?

Obrazac s informacijama o trudnoći ili pismo liječnika

Razgovarajte sa svojim liječnikom opće prakse ili primaljom prije planiranog putovanja. Oni mogu ispuniti obrazac s informacijama o trudnoći ili vam napisati pismo u kojem su navedeni:

imate li jednostruku ili višeplodnu trudnoću

da trudnoća teče bez komplikacija

vaš procijenjeni datum poroda

datum do kojeg se očekuje da ćete biti sposobni putovati

da ne postoji njima poznat razlog koji bi vas spriječio da letite.

Pojedinačne ordinacije liječnika opće prakse imaju vlastita pravila o naplaćivanju ove usluge, pa provjerite jesu li uključeni troškovi prilikom rezerviranja termina. Također je dobra ideja da sa sobom na put ponesete svoje bilješke o trudničkom liječenju, kao dodatni dokaz koliko ste tjedana trudni i za svaki slučaj da morate posjetiti liječnika iz bilo kojeg razloga dok ste u inozemstvu.

Standardna polica putnog osiguranja može biti dovoljna da vas pokrije kada putujete u ranoj trudnoći, ali važno je provjeriti sitna slova. Trudnoća ne spada na popis 'medicinskih stanja' koja morate navesti u svojoj prijavi za osiguranje; međutim, ako imate druga zdravstvena stanja povezana s trudnoćom, možda će ih trebati označiti.

Također je važno provjeriti uvjete svoje police kako biste točno vidjeli koju ćete razinu pokrića dobiti. Posebno:

Postoji li ograničenje u kojoj ćete fazi trudnoće biti pokriveni osiguranjem? To može trajati do 36 tjedana ili prestati već nakon 26 tjedana.

Koji su medicinski troškovi uključeni? Ako imate pristup bilo kakvoj zdravstvenoj skrbi dok ste u inozemstvu, koje je liječenje pokriveno i koja je cijena?

Hoćete li biti pokriveni ako morate otkazati putovanje u zadnji tren ili se vratiti ranije nego što je planirano?

5 savjeta za siguran i udoban let tijekom trudnoće:

Krećite se: izloženi ste većem riziku od duboke venske tromboze (DVT) ili krvnih ugrušaka tijekom trudnoće, pa svakako hodajte što je više moguće u avionu (osobito na duljim letovima) i radite vježbe za noge u sjedalu kada morate sjediti.

Rezervirajte svoje mjesto: Zatražite sjedalo uz prolaz kako biste lakše ustali kad god želite tijekom leta. Ako je moguće, odaberite i sjedalo s više prostora za noge.

Nosite kompresijske čarape: kako biste dodatno spriječili stvaranje krvnih ugrušaka, kao i smanjili zadržavanje tekućine u nogama, nosite odgovarajuće kompresijske čarape koje će vam pomoći u borbi protiv oticanja.

Odjenite široku odjeću: lagani, neograničeni slojevi koje možete dodati ili skinuti pomoći će vam u regulaciji temperature i održavati udobnost tijekom putovanja.

Pijte puno vode: Održavanje hidratacije je osobito važno kada ste trudni, a još više kada letite. Zamolite osoblje za redovita punjenja ili se opskrbite flaširanom vodom u zračnoj luci (nakon što prođete sigurnosnu provjeru).

