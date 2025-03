Sestre blizanke dijele dečka i krevet: 'Svaki put kad izađemo van, ljudi zure u nas'

Za blizance nije čudno da dijele stvari. No, ove su dvije blizanke otišle korak dalje pa su odlučile dijeliti - dečka! Pediah i Petunia, u vezi su s Thembom, a zajedno objavljuju na društvenim mrežama pod imenom Euphoria Throuple. U vezi su već dvije godine, a upoznali su se na odmoru kada je Themba pitao sestre može li im kupiti sladoled, prenosi Mirror.

Themba je od samog početka jasno izrazio svoje namjere da želi izlaziti s obje sestre. Blizanke su u početku bile skeptične, te su ga, prema njegovim riječima, dobro ispitale i razgovarale s njim mjesecima prije nego što su pristale otići na spoj. Themba je i prije bio u poliamornoj vezi pa mu situacija nije bila nova. Blizanke su to opisale kao "ljubav na prvi pogled", a u prošlosti su izlazile s istim muškarcem.

Themba se našalio da krevet nije dovoljno velik za njih troje, ali da mu to ne smeta. Otkrio je i da je veza s blizankama kao imati najbolje od oba svijeta jer one nisu ista osoba. "One su kao šećer i sol", rekao je. Međutim, nije sve tako idilično. Trojka je rekla da svaki put kad izađu van, ljudi bulje u njih. Objasnili su i da su bili izbačeni iz trgovina i javnih prostora poput javnih bazena zbog toga što ih je troje.

Trolovi na internetu ih uspoređuju s "tatom i djecom". Ljudi misle da je njihova veza samo zbog slave ili da su djevojke s njim samo zbog novca, no trojka se s tim ne slaže. Themba radi kao medicinski tehničar, dok blizanke imaju više poslova, uključujući poduku i friziranje. Themba bi se želio i službeno obvezati za oboje, no poligamija nije legalna u Južnoj Africi.

Mnogi su se pitali koja je tajna uspjeha njihove veze. Trojka je otkrila da se svađaju, mire i nastavljaju dalje te da odbijaju ići u krevet ljuti. Smatraju da zbog toga njihova veza traje već dvije godine. Također, uvijek du zajedno na spojeve da bi održali iskru. Kada je u pitanju budućnost njihove veze, tada je Themba rekao da vidi puno djece koja će započeti naslijeđe.