Narušena ljubavna idila: 'Dečko traži da promijenim ime svoje mačke, razlog je bizaran'

U moru problema koje ljudi dijele na društvenim mrežama pojavio se i jedan vrlo neobičan, koji je podijelila anonimna ljubiteljica mačaka. Mlada je žena na Redditu otkrila kako ju je njezin dečko suočio s vrlo neobičnim zahtjevom – inzistirao je da promjeni ime svoje mačke, piše Mirror. Ova 27-godišnjakinja objasnila je kako je prije dvije godine udomila mačku po imenu Luna i potpuno se zaljubila u nju, a problemi su nastali kada je započela novu ljubavnu vezu.

Kaže kako je Luna nakon udomljenja postala nezaobilazan dio njezina života te joj je prošle godine pomogla da prebrodi težak prekid veze. Međutim, njezin novi dečko Tom (29) zatražio je od nje da promijeni Luni ime jer mu ono, kako kaže, stvara nelagodu. 'Počela sam izlaziti s novim dečkom, Tomom, i sve ide jako dobro. Nedavno smo odlučili zajedno useliti, što me jako razveselilo. Tom obožava Lunu, a čini se da se i on sviđa Luni. Sve je bilo savršeno dok Tom nije šokirao svojim zahtjevom', otkrila je žena.

Pojasnila je kako njezin dečko ima 24- godišnju sestru koja se zova baš kao njezina mačka - Luna. 'Rekao je da mu je čudno zvati moju mačku istim imenom kao i svoju sestru te me pitao bih li razmotrila promjenu imena kako bismo izbjegli zabunu. Isprva sam se nasmijala, misleći da se šali, ali bio je ozbiljan. Predložio je imena poput Shadow ili Misty, ali ne mogu zamisliti da je zovem ikako drugačije osim Luna', kazala je Lunina vlasnica.

Objasnila mu je da Luna reagira na svoje ime te da bi promjena od nje izazvala zbunjenost. 'Ostala sam pri svom. Čak sam predložila nadimke, primjerice da je zovemo Lulu kao kompromis, ali on i dalje tvrdi da je to previše slično i njemu neugodno', otkriva žena.

Dodaje kako su stvari eskalirale kada je Tomova sestra saznala za ovaj problem te stala na njegovu stranu, rekavši da je nepoštovanje zadržati to ime. 'Čak me optužila da sam neosjetljiva prema njihovim osjećajima. Sada je Tom uzrujan, a to izaziva napetost među nama. Neki prijatelji misle da bih jednostavno trebala promijeniti Luni ime kako bismo izbjegli sukob, dok drugi smatraju da je nerazumno očekivati da promijenim ime svoje mačke', napisala je.

Želeći saznati je li u krivu jer odbija promijeniti ime, obratila se društvenim mrežama za mišljenje. Jedan korisnik je odgovorio: 'Raskini s dečkom, zadrži ime mačke. Pro savjet: možda bi njegova sestra mogla promijeniti ime jer je to samo ime.'

Drugi je dodao: 'Ne mijenjaš ime svojoj mački. To je jednostavno čudan zahtjev. Reci dečku da odraste i neka poruči svojoj sestri da se sabere.' Treći korisnik je komentirao: 'Uvrijediti se zbog imena mačke sa 29 i 24 godine nije normalno. A to što je Tom bio donekle OK s tim dok njegova sestra nije saznala, također nije dobar znak.'

