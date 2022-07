'Seks sa suprugom mi nije bio zadovoljavajuć pa sam imala seks za jednu noć, ali sam zatrudnjela'

- Moj muž je stvarno sjajan u svakom pogledu, osim u spavaćoj sobi. Seks nam nikada nije bio dobar i većinom smo ga i izbjegavali imati. Inače je suprug iz snova jer naporno radi, obavlja puno kućanskih poslova i brine se o našoj djeci, a kada ja poželim izaći nikada ne kaže ništa protiv. No, ja sam često imala kratkotrajne afere, a on ne zna ni za jednu od njih - napisala je jedna žena za The Sun.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

Nedavno je bila na jednoj proslavi s kolegama s posla i tamo je upoznala zgodnog muškarca. Pričali su cijelu večer, a nakon toga su završili kod njega u stanu koji je bio u blizini. Čim su došli u stan krenuli su se ljubiti i za čas su bili bez odjeće, uopće ne razmišljajući o kontracepciji.

- Seks je bio odličan i napokon sam u njemu zaista uživala. No, kako nismo koristili zaštitu sada sam trudna, a moj muž će znati da nije njegovo dijete jer već mjesecima spava na kauču, otkad sam mu rekla da ne želim seks s njim jer mi je grozno - nastavila je.

Želi nastaviti trudnoću jer je imala problema sa začećem zadnjeg djeteta, no ako njezin muž sazna da ga je varala i da dijete nije njegovo, otići će i ostat će sama.

- Ako stvarno želite to dijete, morat ćete reći suprugu da ste ga prevarili. On se čini kao dobar čovjek i ne zaslužuje nevjernu ženu. Njemu također sigurno smeta što vaš seksualni život nije dobar, ali niste mu morali tako srušiti samopouzdanje. Postoji puno načina na koje možete poboljšati vaš seksualni život. Ako oboje odlučite ostati zajedno, seksualna terapija i terapija za parove sigurno bi vam pomogla, no, prvo razmislite o tome što zaista želite - odgovorila joj je Deidre.

Psiholozi otkrili kako se manje svađati s partnerom: Pomaže i odvojeno spavanje!