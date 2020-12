'Seks sa sinom moje prijateljice bio je uvijek odličan, ali ona sada više ne želi pričati sa mnom'

- Imala sam redovit seks sa sinom svoje prijateljice. Nisam ga zavodila, ali njegova majka tvrdi da sam mu očito ponudila seks i krivi mene za naše ponašanje - napisala je jedna žena za The Sun.

Ona ima 32, a on 19 godina. Iako joj se prije činio kao malo dijete, sada kada je krenuo na fakultet, činio joj se kao pravi muškarac. Tijekom ljeta shvatila je da stalno koketira s njom, što joj je dizalo samopouzdanje. Jednog dana, završili su sami u njegovoj sobi i poseksali se.

- Sutradan sam se osjećala toliko krivom, poslala sam mu poruku da se držimo podalje jedan od drugog, ali on je inzistirao da se nastavimo viđati. Bilo mi je previše seksi da ga odbijem - rekla je.

Međutim, on se jednog dana posvađao sa svojom majkom i u svađi otkrio njihovu vezu. Od tada ona više ne priča s njom jer vjeruje da joj je upropastila sina. Svi je krive jer je starija od njega te tvrde kako ga je iskoristila, ali to nije istina jer je on uvijek bio taj tko je inzistirao na njihovoj vezi.

Sada se pita treba li prekinuti njihovu vezu i udovoljiti svima ili ga nastaviti viđati, ali izgubiti sve do kojih joj je stalo.

- Nepravedno je da vas svi krive. Naravno da je potrebno dvoje, ali vaš instinkt da odmah zaustavite vezu bio je ispravan. Sada trebate pustiti da dob i iskustvo govore i zauzmite čvršći stav sa svojim ljubavnikom. Recite mu da je gotovo. Nema se pravo ljutiti.

- Nije problem samo razlika u godinama, iako s 19 godina traži sasvim različito iskustvo od onoga što je dobro za vas. Riskirate da izgubite ljude do kojih vam je stalo i kojima je stalo do vas. Oni mogu vidjeti ono što vi trenutno ne vidite. Oslobodite se ove veze i nastavite sa svojim životom - napisala joj je Deidre.

