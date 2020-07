Seks može biti odličan lagani trening, a evo koje poze troše najviše kalorija

Većina ljudi otopit će dvije do tri kalorije u minuti ljubljenjem, pa ne iznenađuje teorija da seks troši još više. Iako ne možete trening u potpunosti zamijeniti sa seksom, on može poslužiti kao dobra tjelovježba kada nemate puno vremena, a i ugodna.



GolfSupport.com proveo je istraživanje na 112 parova u Britaniji kako bi saznali koje poze zahtijevaju najbolju fizičku kondiciju i koje troše koliko kalorija u otprilike pola sata do sat vremena.



Najviše ćete istopiti u pozi čučnja - oko 188 do 224 u sat vremena, ovisno o brzini i intenzitetu.



Žene baš neće postići neke rezultate u misionarskoj pozi, ali zato je ista odlična za muškarce. Samo pola sata umjerenog tempa i potrošit će 143 kalorije. U suprotnom, kada je žena gore, on je taj koji gubi vrlo malo, a žena oko 122. Želi li to još pojačati, treba biti u pozi čučnja - tako se jačaju i mišići nogu, zdjelice, stražnjice i donjeg dijela trbuha.

U popularnoj 'doggy' pozi opet muškarac više troši - 151 kaloriju, a žena 98.



Kada su ženi noge gore tada, osim što troši 116 kalorija, povećava fleksibilnost mišića. Muškarac tada troši 127 kalorija.



Također, i oralnim seksom gubite na težini, otopit ćete oko 100 kalorija za pola sata, što je kao pola sata hodanja ili 15 minuta vježbanja u teretani.



Poza žlice nije previše aktivna, ali se svejedno tope kilogrami. Oboje su na boku, muškarac iza žene. On potroši 113 kalorija, a ona deset manje.



Također, stručnjaci kažu da žene koje dožive orgazam potroše više kalorija od onih koje ne uspiju doći do toga, prenosi Daily Mail.