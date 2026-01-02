Počeo je 'suhi siječanj': Stručnjaci otkrivaju što godina dana bez alkohola čini vašem tijelu

"Suhi siječanj" ili "dry January" postao je popularan izazov na početku godine, u kojem se ljudi dobrovoljno odriču alkohola na 31 dan da bi dali predah tijelu nakon blagdanskog razdoblja. Mnogi u tome vide priliku za "resetiranje" organizma, poboljšanje zdravlja i stvaranje zdravijih navika, dok drugi žele provjeriti koliko alkohol doista utječe na njihovo raspoloženje, san i energiju. Učinci prestanka konzumiranja alkohola počinju unutar tjedan dana i kreću se od poboljšanog sna, smanjenja rizika od raka i poboljšanja kognitivnih funkcija.

Stručnjaci su rekli da će oni koji su se odlučili za "suhi siječanj", odnosno mjesec apstinencije, također početi primjećivati ​​poboljšanu funkciju jetre. Međutim, dodali su da prave zdravstvene koristi dolaze od trajnog prestanka konzumiranja alkohola. Stručnjaci su zato odlučili objasniti što će se dogoditi vašem tijelu ako godinu dana ne konzumirate alkohol, piše Daily Mail.

Nakon jednog tjedna: Stručnjaci su rekli da biste do kraja prvog tjedna mogli primijetiti da ste ujutro energičniji, kao rezultat kvalitetnijeg sna. "Postoji uobičajena zabluda da alkohol poboljšava san. Možda vam pomogne da zaspite, ali učinci alkohola znače da ćete imati manje obnavljajućeg REM sna, a koji je ključan za vaše zdravlje", rekao je dr. Tom Davis, medicinski direktor tvrtke za digitalnu zdravstvenu skrb Livi. Nakon samo jednog tjedna bez alkohola, vaš REM ciklus će se vjerojatno vratiti u normalu. Možete očekivati ​​da ćete se osjećati odmornije i primijetiti poboljšanje raspoloženja i kognitivnih funkcija.

"Možda ćete primijetiti da su vam snovi življi ili da ponovno počinjete sanjati", rekao je dr. Davis. Osim dobrobiti koje proizlaze iz dobrog noćnog sna, stručnjaci su objasnili da će prestanak konzumiranja alkohola na tjedan dana donijeti poboljšanja u izgledu vaše kože. "Kada tijelo metabolizira alkohol, tada oslobađa nusprodukt koji se zove acetaldehid prije nego što se razgradi na manje toksičan proizvod i ukloni iz tijela. Acetaldehid je toksičan za vaša tjelesna tkiva jer uzrokuje dehidraciju i povećava vjerojatnost pojave prištića. Smanjenjem unosa alkohola možete primijetiti poboljšanje kože, uključujući i probleme s crvenilom poput rozaceje", objasnio je liječnik.

Nakon jednog mjeseca: Stručnjaci su rekli da tada počinju pravi utjecaji na tijelo. Učinci alkohola mogu dovesti do masne jetre povezane s alkoholom, ali kako se organ regenerira nakon mjesec dana, tako će se dio te štete početi popravljati. "Jetra naporno radi na uklanjanju toksina iz tijela. Također obavlja mnoge druge stvarno korisne funkcije koje pomažu našem tijelu da funkcionira. Vaša jetra mora više raditi da bi razgradila alkohol. Masna jetra može smanjiti njezinu sposobnost obavljanja vitalnih funkcija, što dovodi do osjećaja tromosti", objasnio je dr. Davis.

Nakon samo dva tjedna apstinencije od alkohola, vaša se jetra počinje regenerirati. "U roku od četiri do osam tjedana vaša se jetra može potpuno oporaviti, ovisi samo o tome koliko pijete i u kakvom ste stanju bili na početku", rekao je liječnik. Stručnjaci su otkrili da će oni koji su izbacili alkohol u roku od mjesec dana vidjeti i koristi za mentalno zdravlje. Iako vas alkohol u početku može učiniti samopouzdanijima i manje tjeskobnima, dugoročno vas može učiniti ranjivijima na mentalna stanja poput depresije i anksioznosti. Alkohol može poremetiti ravnotežu kemikalija i procesa u vašem mozgu te utjecati na vaše misli, osjećaje i ponašanje.

Nakon četiri tjedna, vaše će se raspoloženje početi poboljšavati i možda ćete primijetiti da imate veću otpornost na suočavanje sa životom općenito, objasnio je dr. Davis. Postoji niz drugih koristi od apstinencije tijekom mjesec dana. Alkohol iritira crijeva i remeti normalno funkcioniranje želuca, uzrokujući nadutost, probavne smetnje, žgaravicu i proljev. Ovi simptomi obično počinju nestajati u roku od četiri tjedna. Nakon mjesec dana apstinencije, inzulinska rezistencija, koja može dovesti do visokog šećera u krvi, značajno se smanjuje za 25 posto. Krvni tlak također se smanjuje za šest posto, a faktori rasta povezani s rakom opadaju.

Nakon šest mjeseci: Kod umjerenih konzumenata alkohola, oštećenje jetre moglo bi se u potpunosti povući unutar šest mjeseci. U ovoj fazi čak i osobe koje su puno pile piju mogu primijetiti da im je imunološki sustav jači i da se općenito osjećaju zdravije.

Nakon godinu dana: Hipertenzija, odnosno visoki krvni tlak, dramatično povećava rizik od srčanih udara, moždanih udara, zatajenja bubrega, pa čak i demencije. Međutim, stručnjaci su objasnili da će se nakon godinu dana bez alkohola vaš krvni tlak smanjiti. "Visoki krvni tlak povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti jer opterećuje srčani mišić. Tijekom godine, apstinencija od alkohola snizit će vaš krvni tlak i smanjiti rizik od moždanog udara ili srčanog udara", objasnio je dr. Davis.

Stručnjaci su također rekli da postoji dramatičan učinak na mozak ako izbjegavate alkohol godinu dana. To je zato što alkohol može utjecati na funkciju hipokampusa, dijela vašeg mozga koji formira i pohranjuje pamćenje. "Previše pijenja također može dovesti do oštećenja mozga i može povećati rizik od razvoja demencije", rekao je dr. Davis. Istraživanja su također sugerirala da se prestankom konzumacije alkohola neka oštećenja mozga uzrokovana dugotrajnom konzumacijom mogu biti djelomično ili potpuno poništiti.

