Savjetuje ih se prati bar triput godišnje: Evo kako oprati jastuke bez paljenja perilice

Stručnjaci za čišćenje preporučuju pranje jastuka otprilike tri puta godišnje, no mnogi zapravo ne znaju kako ih očistiti. Neke jastuke bez problema možete prati u perilici, no neke tamo ipak ne možete staviti. Stručnjaci su otkrili savjete kako oprati te jastuke u - kadi, piše Express.

Prije čišćenja jastuka, preporučljivo je provjeriti etiketu kako biste bili sigurni da nisu samo za kemijsko čišćenje.

Spavate na pamučnim jastučnicama? Nakon ovoga vjerojatno više nećete:

Dakle, sve što trebate je napuniti kadu jako vrućom vodom, a zatim uliti šalicu deterdženta za pranje rublja i boraks. Svi ti sastojci uklonit će bakterije i klice. Umjesto boraksa se može koristiti i soda bikarbona jer je ona sol koja je slična boraksu, ali ima pH niži od osam, tako da je malo manje alkalna.

Zatim stavite svoj jastuk u kadu i pazite na to da on bude potpuno potopljen u vodi. Ubrzo će boja vjerojatno promijeniti boju u svjetlosmeđu, a to je kombinacija naslaga, deterdženta, mrtvih stanica kože i tjelesnih ulja i prljavštine. 'Masirajte' svoj jastuk nekoliko minuta, a onda ga stavite da se namače nekoliko sati, te nakon toga ispustite vodu iz kade i iscijedite jastuk najbolje što možete.

Jastuk bi bilo najbolje ostaviti da osuši vani na svježem zraku, a prije nego što vratite jastučnicu, provjerite sredinu jastuka kako biste se uvjerili da je zaista suh, jer u suprotnom može doći do stvaranja plijesni. No, možete ga ubaciti i u sušilicu, ali obavezno ih stavite na nisku temperaturu.

Kako uštedjeti struju i vodu pri pranju rublja?