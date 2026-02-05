Hladno vrijeme može sakriti rane znakove artritisa kod pasa: Obratite pozornost na ove stvari

Artritis kod pasa je relativno česta bolest zglobova koja izaziva bol, ukočenost i ograničenu pokretljivost. Slično ljudskom artritisu, ova degenerativna bolest nastaje kada se hrskavica koja štiti zglobove postepeno troši, što dovodi do upale i nelagode. Iako se najčešće javlja kod starijih pasa, može pogoditi i mlađe životinje, posebno one s genetskom predispozicijom, prekomjernom težinom ili prethodnim ozljedama zglobova.

Zato su veterinari potaknuli vlasnike pasa da ove zime pažljivo prate svoje ljubimce, upozoravajući da snijeg, led i pad temperature mogu prikriti početne znakove artritisa. Osim toga, kraće i rjeđe šetnje tijekom hladnih razdoblja i pogoršanja vremena mogu otežati utvrđivanje reagiraju li ljubimci samo na temperature ili se bore s nelagodom u zglobovima. Artritis kod pasa obično napreduje postupno tijekom nekoliko godina. Češći je kod starijih pasa, a općenito se javlja zbog procesa starenja, što dovodi do propadanja zglobova i trenja između kostiju. Ove promjene na zglobovima mogu rezultirati oticanjem, upalom i nelagodom. Stručnjaci za pse su objasnili da sezonske promjene mogu otežati razlikovanje postaju li psi samo tromiji zbog hladnoće ili imaju problema sa zglobovima, piše Daily Express.

Tijekom zimskog razdoblja, psi mogu prirodno postati više sjedilački kako se smanjuje dnevno svjetlo, a pločnici postaju opasni. Ova smanjena aktivnost može uzrokovati da zglobovi postanu sve krući, posebno kod pasa koji već pate od artritisa. Hladnije temperature također mogu uzrokovati gušću tekućinu za podmazivanje unutar zglobova, što čini pokretljivost ograničenijom. To može rezultirati ukočenošću zglobova, što dovodi do boli za vašeg psa.

Budući da mnogi kućni ljubimci ionako prirodno usporavaju tijekom hladnijeg vremena, rani pokazatelji se često zanemaruju kao tipično zimsko ponašanje. Kao dio kampanje podizanja svijesti o zimi, brend prirodne hrane za pse Green Pantry udružio se s veterinarskom sestrom Stacey Brook da bi istaknuo znakove upozorenja koje vlasnici kućnih ljubimaca ne smiju previdjeti tijekom hladnijih mjeseci.

Znakovi artritisa kod pasa na koje treba paziti uključuju: smanjenu razinu aktivnosti, oklijevanje pri igri ili tjelovježbi, krute pokrete (posebno poteškoće pri ustajanju iz sjedećeg ili ležećeg položaja), šepanje pri hodanju, promjene u položaju sjedenja (poput ispružene noge), oklijevanje pri skakanju, penjanju uz stepenice ili ulasku/izlasku iz auta te češće spavanje ili opću letargiju. Ovi znakovi mogu biti prvi pokazatelji problema sa zglobovima, stoga je važno pratiti ponašanje psa i konzultirati veterinara ako se simptomi pojave.

"Zima može biti teška za pse s artritisom, ali male, promišljene promjene mogu napraviti veliku razliku. Nježno zagrijavanje mišića koji podupiru zglobove prije vježbanja pomaže u pripremi ukočenih dijelova tijela za kretanje, dok stalna aktivnost nakon koje slijedi mirno, nježno hlađenje podržava oporavak. Sprječavanje naglih padova i spoticanja posebno je važno jer takvi incidenti mogu brzo pogoršati artritis i bol u zglobovima. Koristite tepihe na klizavim površinama i redovito održavajte nokte psa da biste poboljšali prianjanje i stabilnost", objasnila je Brook.