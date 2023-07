Sanjali ste prometnu nesreću? To bi mogao biti alarmantni znak o vašem životu, tvrde stručnjaci

Kada doživite zastrašujući san, moguće je da ćete se osjećati nemirno satima nakon što se probudite - pogotovo ako ste zamislili nešto čega se bojite u stvarnom životu. Stoga je razumljivo da mnogi od nas mrze snove o automobilima izvan kontrole. To je najgora noćna mora svakog vozača i nitko ne želi zamisliti što bi učinio kad bi se suočio s horor scenarijem, poput neispravnih kočnica, prenosi Mirror.

Nažalost, snovi o automobilima vrlo su česti. Kako objašnjava Psychology Today, u prethodnom uzorku od 1000 snova, 14,9 posto odgovora uključivalo je riječ auto. Također, čovjek koji je vodio dnevnik snova između 1984. i 2014. otkrio je da 40 posto svih njegovih snova koji su uključivali probleme s automobilom - unatoč tome što ih nikada nije doživio u budnom životu.

No, dobra vijest za one od nas koje muče takvi snovi je da oni ne govore o problemima za vozače. Drugim riječima, oni nisu proročanski i ne pokazuju nužno da smo zabrinuti zbog svoje vožnje. S jedne strane, možda ćete jednostavno češće sanjati automobile ako provodite puno vremena na cesti. Uzmimo za primjer čovjeka koji je vodio dnevnik snova. Nije posjedovao automobil, a pokazalo se da što je više koristio javni prijevoz to su mu se takvi načini prijevoza češće pojavljivali u snovima u istom razdoblju. U međuvremenu, nikada nije doživio snove o građevinskim vozilima, helikopterima i slično.

S druge strane, snovi o automobilima mogu signalizirati emocionalnu turbulenciju, kao što dr. sc. Michelle Carr objašnjava: 'Iako su snovi o automobilima i vožnji ponekad jednostavno povezani s iskustvima iz budnog života, na primjer, profesionalni vozači kamiona češće sanjaju vožnju, čini se da su snovi o automobilima u kojima se 'gubi kontrola' više povezani s emocionalnim iskustvima osjećaja da ste izgubili kontrolu u budnom životu'.

Pišući za Psychology Today, ona dodaje: 'Zanimljivo je da se ove teme ponavljaju kod pojedinaca koji nikada nisu iskusili takve probleme u budnom životu, i sugerira da snovi o problemima s automobilom metaforički predstavljaju stres u budnom životu'.

