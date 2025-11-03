Samo tako ćete uništiti grinje i jajašca: Evo na koliko stupnjeva trebate prati posteljinu i ručnike

Svatko od nas ima svoje navike kada je u pitanju pranje rublja. Neki rublje peru na nižim temperaturama da bi očuvali tkanine, dok drugi vjeruju da je visoka temperatura jedini način da rublje bude doista čisto. Ove navike često se razvijaju godinama i ponekad mogu izazvati male nesuglasice u kućanstvu, osobito kada različiti članovi obitelji imaju potpuno suprotna mišljenja o idealnoj temperaturi pranja. Mnogi će slijediti uobičajeni savjet o pranju odjeće na nižim temperaturama da bi uštedjeli energiju. No, dok to savršeno funkcionira za svakodnevnu garderobu, plahte i ručnici su u sasvim drugoj kategoriji.

Oni dolaze u dugotrajni, izravni kontakt s vašom kožom i tjelesnim tekućinama, stvarajući savršeno okruženje za nakupljanje bakterija, grinja, znoja i mrtvih stanica kože. Ako održavate svoju spavaću sobu, plahte i madrac čistima i higijenskima, manja je vjerojatnost da ćete patiti od zaraze stjenicama ili grinjama, prema riječima stručnjaka. Stručnjaci za madrace u tvrtki John Ryan by Design su rekli da plahte zahtijevaju temeljitiji proces čišćenja od tipične odjeće, piše Daily Express. "Iako postoji velika inicijativa za smanjenje temperature pranja odjeće, plahte do 30 stupnjeva su u drugoj kategoriji“, rekli su stručnjaci.

Otprilike sedam do devet sati svake noći provodimo u krevetu, prekriveni poplunima i plahtama koje upijaju sve, od znoja do prirodnih ulja. Tijekom tjedan dana, to je 49 do 63 sata izravnog kontakta, daleko više od bilo koje druge tkanine u vašem svakodnevnom životu. "Iako pranje u perilici na 30 stupnjeva može održati čistom majicu koju ste nosili dan ili dva, neće biti dovoljno za vašu posteljinu. Vjerojatno ne biste nosili isti top ili hlače toliko dugo, pa pranje na 30 stupnjeva jednostavno nije dovoljno intenzivno ili vruće da ubije bakterije", objasnili su stručnjaci.

Iako hladnije pranje može učiniti da vaše plahte izgledaju čisto, neće ukloniti nevidljivo nakupljanje mikroorganizama koji uspijevaju u toplim, vlažnim okruženjima. Da biste pravilno ubili bakterije, grinje i njihova jajašca, potrebna vam je viša temperatura i dulji ciklus pranja. "Kada perete posteljinu, tada je trebate prati na 60 stupnjeva dva sata ili više da biste bili sigurni da su znoj, perut, prašina i druge nečistoće uništeni i uklonjeni", savjetovali su stručnjaci.

Pranje na 60°C općenito je preporučena temperatura i za posteljinu i za ručnike. Ova razina topline dovoljno je visoka da razgradi ulja, ubije klice i ukloni alergene, a sve to uz zaštitu većine mješavina pamuka i poliestera od oštećenja. Ručnici, poput posteljine, često se koriste i dugo ostaju vlažni, pa bi mogli postati još jedno leglo bakterija.

Pranje ručnika na 60°C pomaže u uklanjanju klica i sprječavanju neugodnog i pljesnivog mirisa koji se može zadržati nakon nekoliko korištenja. Ako želite dodatnu sigurnost, povremeno dodajte dezinfekcijski dodatak za rublje ili ispiranje bijelim octom da biste neutralizirali mirise i ubili tvrdokorne bakterije.