zbunila je mnoge

Vidite li što se nalazi na slici? Ova optička iluzija pomutit će vam um!

21.09.2025.
06:00

Potrebno je protresti glavom lijevo-desno kako bi se na slici pojavila životinja.

Na prvi pogled čini se kako je riječ samo o vertikalnim crnim i bijelim linijama. Međutim, ova slika postala je viralna jer su gledatelji shvatili kako se na njoj zapravo krije optička iluzija. Dr. Michelle Dickinson, inženjer nanotehnologije, podijelio je sliku na svom Twitter-profilu i objasnio o čemu je riječ: "Gledajte sliku i protresite glavom lijevo-desno.  Ako ne možete odmah vidjeti životinju, malo se udaljite od računala ili mobitel udaljite od sebe", prenosi Daily Mail. 

Dodao je da je ključno upravo protresti glavom, a za sve one koji nisu uspjeli doznati o čemu je riječ – na slici je mačka! Korisnici na Twitteru brzo su se oglasili u komentarima i rekli kako ih pomalo zbunjuje. Jedan je rekao kako je iluzija zadivljujuća, dok je drugi napisao kako ga veseli što izgleda pomalo ludo dok mlati glavom u uredu za vrijeme radnog vremena.

Foto: Twitter

Treći korisnik napisao je da, umjesto "mlaćenja" glavom, pomaže i škiljenje, dok su neki komentirali da su mačku odmah uočili a da nisu ništa od toga napravili.
