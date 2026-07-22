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Čokoladne kocke

Najbolji čokoladni desert za ljeto: Ne treba vam pećnica, a topi se u ustima

@natalija_mysticcakes
VL
Autor
Stephany Domitrović
22.07.2026.
u 09:30
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Za ove čokoladne kocke ne morate paliti pećnicu, a okusom i teksturom podsjećaju na spoj sočnog brownieja i prozračnog čokoladnog moussea.

Kad temperature porastu, rijetko tko puca od želje da uključi pećnicu samo zbog deserta. Srećom, postoje slastice koje se pripremaju bez pečenja, a okusom nimalo ne zaostaju za klasičnim kolačima. Ove čokoladne kocke imaju hrskavu podlogu od keksa, bogati kremasti nadjev i sjajni čokoladni preljev, zbog čega će se svidjeti svim ljubiteljima intenzivnih čokoladnih deserata. Posebno su praktične tijekom ljeta jer ne zahtijevaju pečenje, ne sadrže jaja, a priprema je jednostavna i ne oduzima puno vremena. Nakon što složite sve slojeve, dovoljno ih je ostaviti u hladnjaku da se stisnu i desert je spreman za posluživanje.

Sastojci

Za podlogu:

  • 255 grama mljevenih čokoladnih keksa 
  • 115 grama otopljenog maslaca
  • 1 žlica šećera
  • prstohvat soli

Za nadjev:

  • 280 grama tamne čokolade (oko 70 % kakaa), nasjeckane
  • 55 grama maslaca
  • 1 limenka (oko 400 grama) zaslađenog kondenziranog mlijeka
  • 2 žličice instant kave
  • 2 žličice ekstrakta vanilije
  • pola žličice soli

Za završni preljev:

  • 60 grama tamne čokolade
  • 55 grama  maslaca

Priprema: Kalup za brownie obložite papirom za pečenje tako da rubovi prelaze preko stranica jer ćete na taj način kasnije lakše izvaditi kolač. Usitnite kekse te im dodajte otopljeni maslac, šećer i sol. Sve dobro pomiješajte i smjesu rasporedite po dnu kalupa i čašom utisnite u jednolik sloj. Podlogu stavite u hladnjak na 15 minuta kako bi se stisnula. Za nadjev otopite čokoladu i maslac pa miješajte dok ne dobijete glatku smjesu. Umiješajte kondenzirano mlijeko, kavu, vaniliju i sol. Dobivenu kremu izlijte preko ohlađene podloge, poravnajte špatulom i stavite u hladnjak na otprilike jedan sat, odnosno dok se nadjev potpuno ne stegne. Za završni sloj otopite preostalu čokoladu i maslac pa prelijte preko ohlađenog nadjeva. Rasporedite u tankom i ravnom sloju te vratite kolač u hladnjak na još tridesetak minuta. Prije posluživanja pospite s malo cvijeta soli, izvadite kolač iz kalupa s pomoću papira za pečenje i narežite ga oštrim nožem na manje kocke.
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