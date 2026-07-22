Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 117
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Kulturni šok

VIDEO Amerikanac ostao u šoku zbog prizora u srpskoj teretani: 'Ovakvo što još nisam vidio'

Shutterstock/Canva/TikTok
VL
Autor
Stephany Domitrović
22.07.2026.
u 14:30
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

"Ako nikada niste bili na Balkanu, ljudi ovdje puše više nego što jedu. Zapale cigaretu uz kavu, tijekom ručka, a rekao bih da je balkanski doručak zapravo espresso i cigareta", našalio se ovaj TikTok kreator.

Američki TikToker Christian Grossi tijekom boravka u Srbiji ostao je zatečen prizorom koji je vidio u lokalnoj teretani. Svoje je dojmove podijelio u videu koji je privukao gotovo 150 tisuća pregleda.  Na početku videa našalio se kako je jedna od najzanimljivijih stvari koju je primijetio terasa za pušače ispred teretane. Kaže da će svatko tko prvi put posjeti Balkan brzo primijetiti koliko su cigarete dio svakodnevice. "Ako nikada niste bili na Balkanu, ljudi ovdje puše više nego što jedu. Zapale cigaretu uz kavu, tijekom ručka, a rekao bih da je balkanski doručak zapravo espresso i cigareta", našalio se Grossi. 

U videu je rekao da ne postoji nijedna regija kao što je Balkan te priznao kako većina Amerikanaca o toj zemlji zna vrlo malo. "Srbija je potpuno drukčija od onoga što većina ljudi misli. Nadam se da će je sve više ljudi posjećivati", napisao je uz video. Istaknuo je da su ljudi i njihov mentalitet ono što ga je najviše oduševilo. "Ljudi vas ovdje jednostavno tjeraju na osmijeh. Srdačni su, odlično govore engleski i stvarno su posebni. U Srbiji ćete vidjeti stvari koje vjerojatno niste vidjeli nigdje drugdje."

@christian.grossi There is nowhere else in the world like Serbia 🇷🇸 This country is 100% different than what you may think it is. As an American I can tell you that most of us couldn never find Serbia on a map. But I hope more people start coming here People are what make Serbia worth visiting. People here just make you want to smile, they are genuinely friendly, they speak perfect English and they are unique. You will see things here in Serbia that u have never seen before #fyp #tellme #traveltiktok #serbia #belgrade ♬ original sound - Grossi

Jedna od njih dočekala ga je u lokalnoj teretani. Ispričao je da je tijekom obilaska primijetio posebnu terasu namijenjenu pušačima, što mu je odmah privuklo pozornost. "Bio sam u raznim teretanama u Srbiji, ali jedna stvar me svaki put nasmije. Gotovo svaka ima terasu za pušače."

Posebno ga je iznenadila kondicija posjetitelja teretane koji usred treninga odlaze zapaliti cigaretu, a zatim se bez problema vraćaju i nastavljaju vježbati. "Vidio sam ljude koji između serija izađu na cigaretu pa se vrate i nastave trenirati. Odrade šest kilometara na traci ili četrdeset minuta na Stairmasteru, umjesto po vodu odu zapaliti cigaretu i onda nastave kao da se ništa nije dogodilo. To mi je stvarno nevjerojatno", rekao je. 

Ključne riječi
kulturni šok prostor za pušače teretana Srbija amerikanac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!