VIDEO Amerikanac ostao u šoku zbog prizora u srpskoj teretani: 'Ovakvo što još nisam vidio'

Američki TikToker Christian Grossi tijekom boravka u Srbiji ostao je zatečen prizorom koji je vidio u lokalnoj teretani. Svoje je dojmove podijelio u videu koji je privukao gotovo 150 tisuća pregleda. Na početku videa našalio se kako je jedna od najzanimljivijih stvari koju je primijetio terasa za pušače ispred teretane. Kaže da će svatko tko prvi put posjeti Balkan brzo primijetiti koliko su cigarete dio svakodnevice. "Ako nikada niste bili na Balkanu, ljudi ovdje puše više nego što jedu. Zapale cigaretu uz kavu, tijekom ručka, a rekao bih da je balkanski doručak zapravo espresso i cigareta", našalio se Grossi.

U videu je rekao da ne postoji nijedna regija kao što je Balkan te priznao kako većina Amerikanaca o toj zemlji zna vrlo malo. "Srbija je potpuno drukčija od onoga što većina ljudi misli. Nadam se da će je sve više ljudi posjećivati", napisao je uz video. Istaknuo je da su ljudi i njihov mentalitet ono što ga je najviše oduševilo. "Ljudi vas ovdje jednostavno tjeraju na osmijeh. Srdačni su, odlično govore engleski i stvarno su posebni. U Srbiji ćete vidjeti stvari koje vjerojatno niste vidjeli nigdje drugdje."

#tellme #traveltiktok #serbia #belgrade ♬ original sound - Grossi @christian.grossi There is nowhere else in the world like Serbia 🇷🇸 This country is 100% different than what you may think it is. As an American I can tell you that most of us couldn never find Serbia on a map. But I hope more people start coming here People are what make Serbia worth visiting. People here just make you want to smile, they are genuinely friendly, they speak perfect English and they are unique. You will see things here in Serbia that u have never seen before #fyp

Jedna od njih dočekala ga je u lokalnoj teretani. Ispričao je da je tijekom obilaska primijetio posebnu terasu namijenjenu pušačima, što mu je odmah privuklo pozornost. "Bio sam u raznim teretanama u Srbiji, ali jedna stvar me svaki put nasmije. Gotovo svaka ima terasu za pušače."

Posebno ga je iznenadila kondicija posjetitelja teretane koji usred treninga odlaze zapaliti cigaretu, a zatim se bez problema vraćaju i nastavljaju vježbati. "Vidio sam ljude koji između serija izađu na cigaretu pa se vrate i nastave trenirati. Odrade šest kilometara na traci ili četrdeset minuta na Stairmasteru, umjesto po vodu odu zapaliti cigaretu i onda nastave kao da se ništa nije dogodilo. To mi je stvarno nevjerojatno", rekao je.