Liječnici su mislili da su simptomi samo 'u njezinoj glavi': Mjesecima kasnije otkriven joj je rak

Iako su liječnici stručnjaci kojima vjerujemo kada je riječ o našem zdravlju, ponekad ni oni ne prepoznaju odmah znakove ozbiljne bolesti. Simptomi mnogih stanja mogu biti nespecifični ili nalik na one kod blažih tegoba, što dovodi do toga da se prava dijagnoza previdi ili pogrešno protumači. Mnogi pacijenti godinama traže odgovore, dok im se u međuvremenu govori da su njihovi simptomi bezazleni ili da su posljedica stresa. No, upornost može spasiti život jer nitko ne poznaje tijelo bolje od nas samih.

Tako je jedna zdrava žena iznenada počela osjećati čudne simptome te je znala da nešto nije u redu, ali se mjesecima morala boriti da joj se postavi dijagnoza. Lindsay (27) je živjela kao i svaka normalna žena kada se dogodilo nešto što joj je zauvijek promijenilo život. Sve je počelo tijekom bezazlenog izlaska, nakon kojeg je osjetila da nešto nije u redu, a sada želi podijeliti svoju priču da bi pomogla i drugima, piše Unilad.

Nakon što su je uvjeravali da je sve što proživljava "samo u njezinoj glavi", Lindsay je opisala muku kroz koju je prolazila mjesecima, sve dok napokon nije otkriveno da je riječ o raku. Naime, Lindsay je jednog dana doživjela nesvjesticu dok je bila u podzemnoj željeznici što je za nju bilo zastrašujuće iskustvo, ali nije mislila da bi to moglo ukazivati na nešto ozbiljno. Međutim, tek kada je sljedećih dana počela osjećati simptome slične potresu mozga, odlučila je dogovoriti pregled kod svog liječnika opće prakse.

Iako je očekivala da će ondje doznati što joj je i zašto se svakim danom osjeća sve gore i gore, krvne slike su joj bile u redu, iako joj je krvni tlak bio nizak. Izdana joj je uputnica za specijalista za krvni tlak, no Lindsay i dalje nije znala zašto je izgubila svijest ni zašto se počela osjećati tako loše u svom tijelu. Ispričala je kako se počela osjećati ubrzo nakon nesvjestice, što joj je dalo naslutiti da nešto jednostavno nije u redu.

"Osjećala sam kako mi se tijelo gasi, što je nešto što nikada u životu nisam doživjela. A sve je počelo s tom jednom epizodom nesvjestice. Imala sam problema s penjanjem uz stepenice i bila sam jako osjetljiva na buku, pa kad je sirena prošla pored mene, potpuno sam se ugasila. Bilo mi je deset puta gore nego bilo kome drugome", ispričala je Lindsay za YouTube kanal The Patient Story.

Njezin sastanak sa specijalistom nije dao nikakve daljnje rezultate jer se ponovno činilo da je s Lindsay sve u redu, iako je imala taj čudan osjećaj, manjak energije, gubila je na težini i još mnogo toga. Drugi specijalist sugerirao je da ima poremećaj prehrane i propisao joj antidepresive za koje se zna da uzrokuju debljanje kod pacijentica. U početku je vjerovao da ima Addisonovu bolest, stanje u kojem su nadbubrežne žlijezde potpuno iscrpljene.

No kada je i taj nalaz bio negativan, i on je vjerovao da se radi o poremećaju prehrane. Osjećajući se izgubljeno i kao da je nitko ne čuje, Lindsay je nastavila svoju borbu da bi otkrila što se zapravo događa. "Išla sam neurologu, kardiologu, reumatologu, holističkom liječniku, akupunkturistima. Bilo kome jer sam imala svaki mogući simptom", izjavila je. Jedan joj je specijalist predložio da "ode na terapiju" aludirajući da su svi njezini simptomi samo u njezinoj glavi.

No, kada je posjetila holističkog liječnika koji joj je odmah provjerio hormone, tada joj je otkriven povišeni marker "C za A razinu" što je značilo da joj je tijelo upaljeno i da se bori protiv nečega. Za Lindsay je to bio dokaz da je bolesna i da je netko morao saslušati. Tada joj je dijagnosticiran POTS. Riječ je o sindromu posturalne ortostatske tahikardije, a to je stanje koje prouzročuje niz simptoma pri prijelazu iz ležanja u stajanje, poput ubrzanog rada srca, vrtoglavice i umora.

"Iako nema lijeka, nekoliko tretmana i promjena načina života može pomoći u upravljanju simptomima POTS-a", objasnila je klinika Cleveland. No, to nije bio odgovor na sve njezine probleme. Ispostavilo se da je bolovala od raka štitnjače koji je otkriven tek nekoliko tjedana kasnije tijekom ultrazvuka vrata i srca, kada su uočeni čvorići na štitnjači koji su se pokazali zloćudni.

Nakon toga, Lindsay je hitno upućena na operaciju uklanjanja štitnjače jer je utvrđeno da se rak proširio na limfne čvorove. "Osjećala sam se kao da me nitko ne čuje, a problem s nevidljivom bolešću upravo je taj što je ljudi ne mogu vidjeti", zaključila je.