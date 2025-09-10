Rujan je pravo vrijeme za pregled zubi - stručnjaci otkrivaju zašto

Nakon ljetnih mjeseci ispunjenih odmorom, putovanjima i uživanjem u delicijama, mnogi se u rujnu vraćaju svakodnevnim obavezama. Upravo je rujan prijelazno doba godine idealno za nove početke – od povratka zdravim navikama do brige o vlastitom zdravlju. Među stvarima koje često stavljamo u drugi plan je i odlazak stomatologu, iako je redoviti pregled zubi ključan za dugoročno oralno zdravlje.

Ljeto i utjecaj na oralno zdravlje

Tijekom godišnjeg odmora rutina često pada u drugi plan – češće posežemo za sladoledom, osvježavajućim pićima ili hranom bogatom šećerom, a higijenske navike ponekad nisu redovite kao inače. Visoke temperature i dehidracija dodatno mogu utjecati na stanje usne šupljine. Sve to čini rujan savršenim trenutkom da provjerimo jesu li naši zubi i desni u dobrom stanju.

– “Pregled nakon ljeta često otkrije početne promjene koje pacijent sam ne osjeti – sitne karijese, osjetljivost zubnog mesa ili trošenje cakline. Na vrijeme otkriveni problemi rješavaju se brzo i jednostavno, dok odgađanje može dovesti do ozbiljnijih zahvata,” ističe dr. Marko Miličić iz Poliklinike Miličić Dent.

Foto: Poliklinika Miličić Dent

Prevencija je najbolja investicija

Brojna istraživanja pokazuju da redoviti pregledi jednom do dva puta godišnje značajno smanjuju rizik od velikih zahvata u budućnosti. Preventivna stomatologija ne samo da čuva zdravlje zubi, već i dugoročno štedi vrijeme, novac i neugodne situacije.

– “Pacijenti često dođu tek kada bol postane nepodnošljiva. Nažalost, tada su mogućnosti jednostavne intervencije već propuštene. Zato uvijek naglašavam važnost prvog pregleda i redovitih kontrola,” dodaje dr. Miličić.

Novi početak uz zdrav osmijeh

Rujan je i psihološki važan trenutak – završava razdoblje odmora i započinje nova radna i školska godina. To je prilika za stvaranje novih navika i ulaganje u vlastito zdravlje. A osmijeh je često prvo što drugi primijete – on je simbol samopouzdanja, dobrog raspoloženja i vitalnosti.

Ulaganje u zdrav osmijeh znači i ulaganje u kvalitetu života. Zdravi zubi olakšavaju prehranu, utječu na cjelokupno zdravlje organizma i pomažu da se osjećamo sigurnije u socijalnim i poslovnim situacijama.

Foto: Poliklinika Miličić Dent

Poliklinika Miličić Dent – tradicija, stručnost i poseban odnos do pacijenata

Poliklinika Miličić Dent već tri generacije pruža stomatološku skrb temeljenu na stručnosti, iskustvu i korištenju najkvalitetnijih materijala. Posebno su ponosni na individualni pristup svakom pacijentu – od detaljnog prvog pregleda do preciznog plana terapije prilagođenog potrebama i željama pacijenta.

Prvi pregled u poliklinici uključuje:

detaljan pregled zubi i desni,

rendgensku dijagnostiku,

konzultacije i preporuku terapije,

izradu plana za vaš novi osmijeh.

Ograničeni termini u rujnu

Kako bi pacijenti lakše započeli jesen sa zdravim osmijehom, Poliklinika Miličić Dent otvorila je dodatne termine za prvi pregled tijekom rujna. Budući da je broj mjesta ograničen, preporučuje se rezervacija termina na vrijeme.

Na pregled se jednostavno možete naručiti putem kontakt forme na www.milicicdent.hr ili pozivom na broj poliklinike 01 2080 328.