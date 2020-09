Roditelji pokrenuli burnu raspravu na internetu i tvrde: 'Škakljanje djece kada mole da prestanete zapravo je zlostavljanje'

Jedan anonimni roditelj vodio je razgovor s prijateljem preko Facebooka, a glavno pitanje bilo je je li škakljanje djece, nakon što kažu da im to ne radite, zlostavljanje ili igra?



"Ako vas djeca traže da ih škakljate, to im se sviđa", napisao je jedan od njih i dodao "...Ali treba prestati kad kažu da stanete. Njihovo tijelo, njihova pravila."



Drugi roditelj zbunjeno je pitao: "Je li to onda zlostavljanje djeteta ako nastavim škakljati iako su rekli da prestanem? Jer čim prestanem traže još."



Prvi je ljutito rekao da je to jedna mala stvar kojom roditelji mogu pokazati poštovanje prema djeci, bez da štete sebi, prenosi LADBible.

Screenshot njihovog razgovora brzo se proširio društvenim mrežama, a mišljenje ljudi je podijeljeno. Dok neki ne mogu vjerovati da jedan od roditelja to smatra zlostavljanjem tvrdeći da dijete neće imati apsolutno nikakve traume od škakljanja, drugi kažu da mrze škakljanje i da ih posebno nervira kada netko ne želi prestati iako mole. "Škakljam djecu, ali čim traže da prestanem, poslušam ih", javila se još jedna osoba.



"Stvarno? Sada raspravljamo o škakljanju? Ova 2020. je zaista grozna", ironično je zaključio jedan korisnik.