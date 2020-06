"Redovito sam se seksala s oženjenim muškarcem i ostala trudna, a onda saznala da ne želi djecu"

“Upoznali smo se za vrijeme moje smjene u kafiću. Dolazio je sa svojim kolegama s posla, a njegov smiješak oborio me s nogu. Njegovi kolege šalili su se da bi mu supruga bila bijesna kad bi ga vidjela sa mnom, ali on mi se i dalje upucavao. Svaki dan je dolazio u kafić i jednog dana pozvao me van te rekao kako više nije sa svojom suprugom. Proveli smo cijelu noć zajedno, a seks je bio odličan, osjećala sam se poželjno. Nakon toga počeli smo se redovito seksati”, rekla je za The Sun.

Nekoliko mjeseci kasnije, ostala je trudna. Poslala je poruku misleći da će biti oduševljen, ali saznala je da on ne želi više djece. Otkrila je kako nije ni znala da on već ima djecu te da od tada uopće nije čula ništa od njega. Iako ona silno želi imati djecu, smatra da njeno dijete zaslužuje imati dobrog oca.

Deidre joj je odgovorila: “Naravno da ste u pravu, svako dijete zaslužuje dobrog oca, ali nažalost, vi ste izabrali pogrešnog muškarca za to. Zvuči kao veliki zavodnik koji samo iskorištava djevojke. Žao mi je njegove supruge i djece te mislim da ga više nikad nećete vidjeti. Vjerujem da niste imali dobra iskustva s muškarcima, ali zaslužujete puno više od ovoga. Bez obzira koliko voljeli vaše dijete, biti samohrana majka težak je zadatak. Dobro razmislite o svom životu.”

