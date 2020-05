'Prijatelj i ja samo se seksamo, ali on se zaljubio i to pokazuje na čudan način'

"Draga Deidre, imam 33 godine, moj prijatelj 35. Upoznali smo se na internetu preko zajedničkog prijatelja i zbližili se jer smo zajedno igrali videoigricu. Pozvao me da izađemo nekoliko puta i na kraju sam pristala. Naglasio je da želi samo odnos prijatelja s povlasticama."



Postavio je i tri pravila - nema vezivanja, ljubomore i nema zaljubljivanja. Složila se jer nije htjela ozbiljnu vezu, pa nije vidjela neki problem. "Redovito smo se seksali, ali nakon tri mjeseca, počeo me doslovno optuživati da ga volim i tada sam htjela to prekinuti. Rekla sam mu da ga volim kao svoje prijateljice, ali da nisam zaljubljena i da ne želim ništa više od prijateljstva s povlasticama. I dalje me optuživao, a na kraju sam sve to prekinula jer mi je bilo dosta glupih rasprava i toga da riskiramo prijateljstvo."



To se sve dogodilo prije godinu dana, sada su i dalje najbolji prijatelji, bliži nego ikad, ali on ponovno želi seks. Odbila ga je, a on tvrdi da je sebična. "Ne želim izgubiti prijateljstvo s njim, ali mislim da ću morati. Tvrdi da me voli, ali pitam se kakva je to vrsta ljubavi kad se ovako ponaša."



"Stvarno smo bliski i volim ga, ali nisam zaljubljena u njega. On je postavio na početku sva pravila, rekao da nema ljutnje ni ljubomore, ali sada se ponaša potpuno drugačije. Trebam li sve to prekinuti ili samo ignorirati njegovo zaljubljeno ponašanje?"

Deidre joj odgovara: "Pitaj sebe što dobivaš iz prijateljstva s muškarcem koji te povrjeđuje na ovaj način. Možda mu je ego povrijeđen jer se nisi zaljubila u njega kada ste se samo seksali? Vjerojatno zato želi ponovno ostvariti taj 'prijatelji s povlasticama' odnos, kako bi te mogao opet optuživati da imaš osjećaje prema njemu. Nije vrijedno da se oko toga nerviraš. Reci mu da možete biti samo prijatelji, bez seksa ili ćeš prekinuti prijateljstvo."