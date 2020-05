Redovito se seksa s kolegom, a onda je saznala da mu nije jedina

“Imam odličan seks s kolegom s posla i stvarno mi se jako sviđa, ali nedavno sam saznala da i se moja prijateljica s posla redovito seksa s njim. Osjećam se prevareno. Svi radimo u jednoj velikoj tvrtki. Jedina sam cura u našem društvu, a onda se pojavila ona”, ispričala je za The Sun.

Pogledajte kako Hrvati sve više povećavaju penis bez odlaska pod nož:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prvo su se sprijateljle i sve je dobro funkcioniralo, pa su jedna drugoj čak i povjeravale. U jednom izlasku, kolega je slučajno otkrio da njezin ljubavnik spava s obje djevojke.

“Ispalo je da on spava s mojom prijateljicom cijelo vrijeme. Poslala sam joj poruku i ona me uvjeravala da on laže, ali od ostalih kolega sam saznala da je sve zapravo istina. Sada sam izgubila prijateljicu, odličnog ljubavnika i nadu u pravu vezu”, rekla je.

Deidre joj je odgovorila: “Žao mi je što ste to prošli, ali ne dajte da vas uništi. Provodite više vremena s ostalim kolegama na poslu, pokušajte pronaći prijatelje izvan posla. U vezama bez obveza stvari često krenu krivo. Vaš ljubavnik ne osjeća prema vama isto što vi osjećate prema njemu. Sačuvajte osjećaje i seks za nekog kome će biti stalo do vas. Uvijek se pazite seksualnih odnosa s kolegama, često krenu krivo i onda samo bude neugodna situacija.”

Pogledajte savjete kumica s Trešnjevačkog placa za vječnu ljubav: