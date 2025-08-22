Naši Portali
RECEPT DANA Ukusna, mekana i mirisna: Originalna talijanska Focaccia

Ana Hajduk
22.08.2025.
Najbolje ju je jesti još toplu, uz sir, masline, pršut ili jednostavno samu – umočenu u ekstra djevičansko maslinovo ulje.

Focaccia je jedno od najpoznatijih jela talijanske kuhinje – jednostavan, ali mirisan i mekan kruh koji se peče u plitkom plehu i bogato prelijeva maslinovim uljem. U Liguriji, gdje se vjeruje da je nastala, focaccia se jede u svako doba dana: za doručak uz cappuccino, kao snack u pekarnici ili uz čašu vina navečer. Njena čar leži u savršenom spoju hrskave korice, prozračne unutrašnjosti i prepoznatljivog okusa maslinovog ulja i krupne soli.

Sastojci (za pleh 30×40 cm):

  • 500 g glatkog brašna
  • 325 ml mlake vode
  • 7 g suhog kvasca (ili 20 g svježeg)
  • 10 g soli
  • 30 ml maslinovog ulja (+ dodatno za premazivanje)
  • 1 žličica šećera
  • krupna morska sol (za posipanje)
  • svježi ružmarin (po želji)

Priprema: U zdjelu ulijte mlaku vodu, dodajte šećer i kvasac pa ostavite 10 minuta da se aktivira. Dodajte brašno, sol i maslinovo ulje pa umijesite glatko i elastično tijesto. Tijesto premažite tankim slojem ulja, pokrijte i ostavite da se diže 1–1,5 sat dok ne udvostruči volumen. Prebacite tijesto u nauljeni pleh, lagano ga raširite prstima i ostavite još 30 minuta da odmori. Nakon dizanja, prstima utisnite rupice po površini tijesta. Prelijte obilno maslinovim uljem, pospite krupnom soli i, po želji, grančicama ružmarina. Pecite u pećnici zagrijanoj na 220 °C oko 20–25 minuta, dok ne dobije zlatnosmeđu koricu.
