mljac!

RECEPT DANA Od sastojaka koje sigurno imate u kuhinji: Brzi uštipci sa sezamom

18.08.2025.
u 09:30

Poslužite ih tople uz omiljeni mliječni namaz ili prilog po želji.

Ako vam se iznenada pojave gosti ili jednostavno želite brzi i hrskavi zalogajčić  – ovi uštipci sa sezamom bit će pun pogodak. Rade se od sastojaka koje gotovo uvijek imate pri ruci, a gotovi su za manje od pola sata. Savršeni su i topli i hladni, a sezam im daje onaj fini orašasti “touch” koji ih izdvaja od običnih uštipaka. Recept je podijelila food blogerica @kad_istoricarka_zakuva. Uživajte! 

Sastojci:

  • 1 jaje
  • 1 žlica ulja
  • 1 žličica soli
  • 200 ml jogurta
  • 350 g brašna
  • 1 vrećica praška za pecivo
  • 3–4 žlice sezama
  • ulje za prženje

Priprema: U posudu razbijte jaje, dodajte ulje i sol, pa sve dobro sjedinite. Ulijte jogurt i umutite pjenjačom dok ne dobijete glatku smjesu. Postupno dodajte brašno pomiješano s praškom za pecivo i umijesite mekano, glatko tijesto bez grudica. Tijesto malo razvaljajte, a zatim utisnite sezam s gornje strane. Okrenite tijesto i ponovite postupak i s druge strane. Razvaljajte na debljinu prsta, izrežite na trokutiće željene veličine, pokrijte ih kuhinjskom krpom i ostavite oko 10 minuta. U dubokoj tavi zagrijte ulje i pržite uštipke.  Vadite ih na papirnati ručnik kako bi se ocijedio višak masnoće.
