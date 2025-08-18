RECEPT DANA Od sastojaka koje sigurno imate u kuhinji: Brzi uštipci sa sezamom

Ako vam se iznenada pojave gosti ili jednostavno želite brzi i hrskavi zalogajčić – ovi uštipci sa sezamom bit će pun pogodak. Rade se od sastojaka koje gotovo uvijek imate pri ruci, a gotovi su za manje od pola sata. Savršeni su i topli i hladni, a sezam im daje onaj fini orašasti “touch” koji ih izdvaja od običnih uštipaka. Recept je podijelila food blogerica @kad_istoricarka_zakuva. Uživajte!
Sastojci:
- 1 jaje
- 1 žlica ulja
- 1 žličica soli
- 200 ml jogurta
- 350 g brašna
- 1 vrećica praška za pecivo
- 3–4 žlice sezama
- ulje za prženje
Priprema: U posudu razbijte jaje, dodajte ulje i sol, pa sve dobro sjedinite. Ulijte jogurt i umutite pjenjačom dok ne dobijete glatku smjesu. Postupno dodajte brašno pomiješano s praškom za pecivo i umijesite mekano, glatko tijesto bez grudica. Tijesto malo razvaljajte, a zatim utisnite sezam s gornje strane. Okrenite tijesto i ponovite postupak i s druge strane. Razvaljajte na debljinu prsta, izrežite na trokutiće željene veličine, pokrijte ih kuhinjskom krpom i ostavite oko 10 minuta. U dubokoj tavi zagrijte ulje i pržite uštipke. Vadite ih na papirnati ručnik kako bi se ocijedio višak masnoće.