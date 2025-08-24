Naši Portali
srce makedonske kuhinje u jednom jelu

RECEPT DANA Imamo originalni makedonski recept za najukusnije gravče na tavče

Ana Hajduk
24.08.2025.
u 09:00

Ovo jelo najbolje je poslužiti kao glavno, uz svježu salatu, sir i domaći kruh, ali jednako dobro ide i kao bogat prilog mesu s roštilja.

Ako postoji jelo koje najbolje opisuje toplinu i dušu Makedonije, to je bez sumnje gravče na tavče. Ovo jednostavno, a nevjerojatno ukusno tradicionalno jelo od bijelog graha simbol je zajedništva, obiteljskih okupljanja i domaće kuhinje koja ne trpi žurbu. Naziv dolazi od riječi gravče (grah) i tavče (tava/posuda od gline u kojoj se priprema), a originalni recept prenosi se generacijama. Ono što gravče na tavče čini posebnim nije samo okus, već i način pripreme – polagano kuhanje graha i pečenje u zemljanoj posudi, koje daje onaj autentični miris i aromu djetinjstva.

Sastojci:

  • 500 g bijelog graha (tetovac ili sličan)
  • 2 glavice luka
  • 3–4 česna češnjaka
  • 1 svježa paprika (zelena ili crvena)
  • 1 rajčica (ili žlica koncentrata rajčice)
  • 1 žlica crvene mljevene paprike
  • 1–2 svježa feferona (po želji, za ljutinu)
  • list lovora
  • malo peršina
  • sol i papar po ukusu
  • 100 ml ulja
  • voda po potrebi

Priprema: Grah namočiti preko noći u hladnoj vodi. Sutradan ga procijediti, preliti svježom vodom i prokuhati 10 minuta. Vodu baciti i naliti novu. Dodati lovorov list i kuhati dok grah ne omekša (ali ne previše da se ne raspadne). Na tavi zagrijati ulje i propržiti sitno sjeckani luk dok ne postane staklast. Dodati papriku, rajčicu, češnjak i feferone pa kratko pirjati. Umiješati crvenu mljevenu papriku. Grah ocijediti (ostaviti malo tekućine) i pomiješati s pripremljenim dinstanim povrćem. Posoliti, popapriti i preliti dijelom vode u kojoj se kuhao. Sve prebaciti u glinenu posudu (tavče) ili dublju vatrostalnu zdjelu. Peći u pećnici na 200 °C oko 30–40 minuta, dok se površina ne zapeče i ne uhvati zlatno-smeđa korica. Po želji posuti sitno sjeckanim svježim peršinom prije posluživanja.
