RECEPT DANA Imamo originalni makedonski recept za najukusnije gravče na tavče

Ako postoji jelo koje najbolje opisuje toplinu i dušu Makedonije, to je bez sumnje gravče na tavče. Ovo jednostavno, a nevjerojatno ukusno tradicionalno jelo od bijelog graha simbol je zajedništva, obiteljskih okupljanja i domaće kuhinje koja ne trpi žurbu. Naziv dolazi od riječi gravče (grah) i tavče (tava/posuda od gline u kojoj se priprema), a originalni recept prenosi se generacijama. Ono što gravče na tavče čini posebnim nije samo okus, već i način pripreme – polagano kuhanje graha i pečenje u zemljanoj posudi, koje daje onaj autentični miris i aromu djetinjstva.

Sastojci:

500 g bijelog graha (tetovac ili sličan)

2 glavice luka

3–4 česna češnjaka

1 svježa paprika (zelena ili crvena)

1 rajčica (ili žlica koncentrata rajčice)

1 žlica crvene mljevene paprike

1–2 svježa feferona (po želji, za ljutinu)

list lovora

malo peršina

sol i papar po ukusu

100 ml ulja

voda po potrebi

Priprema: Grah namočiti preko noći u hladnoj vodi. Sutradan ga procijediti, preliti svježom vodom i prokuhati 10 minuta. Vodu baciti i naliti novu. Dodati lovorov list i kuhati dok grah ne omekša (ali ne previše da se ne raspadne). Na tavi zagrijati ulje i propržiti sitno sjeckani luk dok ne postane staklast. Dodati papriku, rajčicu, češnjak i feferone pa kratko pirjati. Umiješati crvenu mljevenu papriku. Grah ocijediti (ostaviti malo tekućine) i pomiješati s pripremljenim dinstanim povrćem. Posoliti, popapriti i preliti dijelom vode u kojoj se kuhao. Sve prebaciti u glinenu posudu (tavče) ili dublju vatrostalnu zdjelu. Peći u pećnici na 200 °C oko 30–40 minuta, dok se površina ne zapeče i ne uhvati zlatno-smeđa korica. Po želji posuti sitno sjeckanim svježim peršinom prije posluživanja.