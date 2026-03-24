RECEPT DANA Probali smo viralni desert Marka Vuletića: Ovo je najbolji recept za fudgy brownie

U posljednje vrijeme taj dio svijeta ne povezujemo sa slatkim stvarima. Iznimka su deserti koji ponekad znaju biti i preslatki. Naš poznati influencer, Marko Vuletić, u ovom je receptu to jako dobro izbalansirao, pogodio pravu mjeru slatkoće, zadržao intenzivan čokoladni okus, a tekstura brownie je odlična. Kolač je sočan dok je topao, a nakon hlađenja će dobiti savršenu fudgy teksturu.

Sastojci:

200 grama čokolade

115 grama maslaca

100 grama šećera

100 grama smeđeg šećera

3 jaja

žličica vanilije

75 grama prosijanog brašna

35 grama kakaa

prstohvat soli

Priprema: Čokoladu i maslac otopite na pari dok ne dobijete glatku i sjajnu smjesu. U drugoj zdjeli umutite jaja sa šećerom i vanilijom dok smjesa ne postane svijetla i lagano pjenasta. Zatim u to dodajte otopljenu čokoladu i sve dobro promiješajte. U smjesu potom umiješajte prosijano brašno, kakao i prstohvat soli. Miješajte kratko, tek toliko da se sastojci povežu u homogenu smjesu. Dobivenu smjesu prebacite u kalup obložen papirom za pečenje i pecite oko 25 minuta na 175 °C. Nakon pečenja ostavite kolač da se malo ohladi prije rezanja. Upravo tada dobiva onu savršenu, lagano fudgy teksturu koja ga čini neodoljivim. Ako volite tople brownie kolače, preporučamo vam da ih poslužite uz kuglicu sladoleda.