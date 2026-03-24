© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
RECEPT DANA Probali smo viralni desert Marka Vuletića: Ovo je najbolji recept za fudgy brownie

Stephany Domitrović
24.03.2026.
u 09:30

U potrazi za savršenim fudge browniejem isprobali smo zaista svašta. Od klasičnih recepata, do viralnih verzije recepata food influencera koje preplavljuju internet. Cilj je bio pronaći recept za onaj pravi američki brownie, bogat, sočan, lagano ljepljiv u sredini, pun intenzivnog čokoladnog okusa.

U posljednje vrijeme taj dio svijeta ne povezujemo sa slatkim stvarima. Iznimka su deserti koji ponekad znaju biti i preslatki. Naš poznati influencer, Marko Vuletić, u ovom je receptu to jako dobro izbalansirao, pogodio pravu mjeru slatkoće, zadržao intenzivan čokoladni okus, a tekstura brownie je odlična. Kolač je sočan dok je topao, a nakon hlađenja će dobiti savršenu fudgy teksturu.

@markovuletic Najbolji Brownie 🍫 Sastojci: - 200 g čokolade za kuhanje - 115 g maslaca - 100 g šećera - 100 g smeđeg šećera - 3 jaja - Vanilija - 75 g prosijanog brašna - 35 g kakaa - Prstohvat soli Upute: 1. Otopi čokoladu i maslac na pari. 🍶 2. U drugoj zdjeli, umutiti jaja sa šećerom i vanilijom. 🍳 3. Dodaj otopljenu čokoladu u smjesu i dobro promiješaj. 🥄 4. Umiješaj prosijano brašno, kakao i sol. 5. Prebaci smjesu u kalup i peci 25 minuta na 175°C. 🔥 Uživaj! 😋 #štazadesert ♬ original sound - markovuletic

Sastojci:

  • 200 grama čokolade 
  • 115 grama maslaca
  • 100 grama šećera 
  • 100 grama smeđeg šećera
  • 3 jaja
  • žličica vanilije
  • 75 grama prosijanog brašna
  • 35 grama kakaa
  • prstohvat soli

Priprema: Čokoladu i maslac otopite na pari dok ne dobijete glatku i sjajnu smjesu. U drugoj zdjeli umutite jaja sa šećerom i vanilijom dok smjesa ne postane svijetla i lagano pjenasta. Zatim u to dodajte otopljenu čokoladu i sve dobro promiješajte. U smjesu potom umiješajte prosijano brašno, kakao i prstohvat soli. Miješajte kratko, tek toliko da se sastojci povežu u homogenu smjesu. Dobivenu smjesu prebacite u kalup obložen papirom za pečenje i pecite oko 25 minuta na 175 °C. Nakon pečenja ostavite kolač da se malo ohladi prije rezanja. Upravo tada dobiva onu savršenu, lagano fudgy teksturu koja ga čini neodoljivim. Ako volite tople brownie kolače, preporučamo vam da ih poslužite uz kuglicu sladoleda.
Ključne riječi
recept dana recept brownies brownie fudgy brownie

