Onkolog otkriva: Ova 4 simptoma raka ljudi često zamjene za bezazlene tegobe, nemojte ih ignorirati

Rak često dolazi kao iznenadan i težak udarac, mijenjajući svakodnevicu simptomima, pretragama i liječenjem. Iako mnogi znaju za uobičajene znakove upozorenja, postoje i neobični simptomi koji se lako mogu previdjeti ili pripisati bezazlenim tegobama. Upravo zato liječnici naglašavaju da na promjene koje su uporne, neobične ili se ponavljaju treba obratiti pozornost, piše Economic Times. Dr. Mikkael A. Sekeres, predstojnik hematologije i profesor medicine na Sylvester Comprehensive Cancer Centeru Sveučilišta u Miamiju, izdvojio je četiri rjeđa simptoma koja mogu upozoravati na ozbiljnu bolest.

Bol u prsima ili trbuhu nakon alkohola: Mnogi ljudi nakon alkohola povremeno osjete nelagodu u prsima ili želucu, najčešće zbog upale jednjaka ili gastritisa. Takve tegobe obično se smire uz lijekove za želučanu kiselinu. No, ako se bol nakon alkohola ponavlja uvijek na istom mjestu, primjerice u području limfnih čvorova ili donjeg dijela leđa, to može biti znak za oprez. Dr. Sekeres opisao je pacijenta koji je osjećao bol u prsima nakon svake čaše vina. CT snimka pokazala je masu u plućima, a kasnije je utvrđeno da je riječ o Hodgkinovu limfomu. Prema jednoj studiji objavljenoj u časopisu Američkog društva za rak, pet posto ljudi koji su imali takav simptom dobilo je dijagnozu Hodgkinova limfoma.

Prijelomi kostiju nakon male ozljede: Kosti s godinama prirodno slabe pa su prijelomi u starijoj dobi češći. No, prijelom nakon vrlo male traume, osobito kod mlađih odraslih osoba, nije nešto što bi trebalo olako shvatiti. Takvi prijelomi mogu biti takozvani patološki prijelomi, koji nastaju kada se rak proširi na kosti i oslabi ih. Oko osam posto pacijenata s rakom kostiju doživi takve prijelome. Rakovi koji se često mogu proširiti na kosti uključuju rak dojke, pluća, štitnjače, bubrega i prostate. Zato neobjašnjiv prijelom ili bol u kostima koja ne prolazi zahtijevaju liječničku procjenu.

Vrlo visoka razina kalcija u krvi: Povišena razina kalcija u krvi, odnosno hiperkalcemija, može imati više uzroka, uključujući probleme s paratireoidnim žlijezdama, lijekove ili druga stanja. Ipak, istraživanje objavljeno u British Journal of Cancer pokazalo je da su osobe s povišenim kalcijem imale više nego dvostruko veći rizik od dijagnoze raka u sljedećoj godini. Zato izrazito povišen kalcij nije nalaz koji treba ignorirati. Simptomi mogu uključivati bolove u kostima i bubrezima, zatvor, mučninu, promjene raspoloženja i poteškoće s koncentracijom ili razmišljanjem. S visokim kalcijem mogu biti povezani rak pluća, dojke, bubrega, mokraćnog mjehura, jajnika, limfom i multipli mijelom. Ako se takav nalaz pojavi, važno je napraviti dodatnu obradu prema preporuci liječnika.

Bolne, otečene dojke ili iscjedak iz bradavice: Bol u dojkama ili iscjedak iz bradavice najčešće imaju dobroćudan uzrok. Često se povezuju s mastitisom, osobito kod osoba koje doje. No kod osoba koje ne doje, bolno oticanje dojke ili trajan iscjedak mogu biti znak upalnog raka dojke. Među važnim znakovima su koža koja izgledom podsjeća na narančinu koru i trajan iscjedak iz jedne bradavice. Većina iscjedaka iz bradavice nije opasna, ali se procjenjuje da dva do 15 posto može upućivati na rak dojke, osobito ako je iscjedak uporan i pojavljuje se samo na jednoj strani.

Kada se javiti liječniku? Ovi simptomi su rijetki i ne znače automatski da osoba ima rak. Ipak, ako su uporni, neobični, ponavljaju se ili se pogoršavaju, valja reagirati. Bol nakon alkohola, prijelom nakon male ozljede, izrazito povišen kalcij u krvi ili promjene na dojkama razlog su za razgovor s liječnikom. Rano prepoznavanje bolesti može značajno utjecati na ishod liječenja. Zato je najvažnije slušati vlastito tijelo i ozbiljno shvatiti promjene koje odudaraju od uobičajenog stanja. Bolje je obaviti pregled i saznati da nije ništa ozbiljno, nego propustiti znak koji je tijelo pokušavalo poslati.