RECEPT DANA Klasik na brži i jednostavniji način: Schwarzwald rolada

@natalija_mysticcakes
VL
Autor
Ana Hajduk
20.03.2026.
u 09:30

Najbolja je kada odstoji nekoliko sati u hladnjaku jer tada biskvit upije sok od višanja, a krema postane još čvršća i kremastija.

Ako volite klasičnu Schwarzwald tortu, ali nemate vremena za pripremu slojevitog kolača, ova rolada je savršeno rješenje. Spoj čokolade, višnje i lagane kreme daje isti prepoznatljiv okus, a priprema je jednostavnija i znatno brža. Ovaj desert idealan je za goste, obiteljska okupljanja ili kada vam treba nešto posebno, ali bez kompliciranja. Recept je podijelila food blogerica @natalija_mysticcakes. Uživajte! 

Sastojci:

Za biskvit:

  • 4 jaja
  • prstohvat soli
  • 100 g šećera
  • 60 g oštrog brašna
  • 30 g kakaa
  • 1 žličica praška za pecivo
  • 2 žlice ulja

Za nadjev:

  • 250 ml slatkog vrhnja
  • 250 g mascarpone sira
  • 50 g šećera u prahu
  • 1 žlica arome vanilije

Za preljev:

  • 2 – 3 žlice soka od višanja iz kompota
  • 1 žličica arome ruma

Dodatno:

  • 150 g višanja iz kompota
  • 50 g tamne čokolade

Za ukrašavanje (po želji):

  • 100 ml slatkog vrhnja
  • višnje iz kompota

Foto: @natalija_mysticcakes

Priprema:

Biskvit: U zdjelu razbijte jaja, dodajte sol i šećer pa miksajte dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta te se volumen ne poveća.
Dodajte prosijano brašno, kakao i prašak za pecivo pa lagano promiješajte pjenjačom kako bi smjesa ostala prozračna. Na kraju umiješajte ulje. Lim za pečenje (40 × 30 cm) obložite papirom za pečenje i ravnomjerno rasporedite smjesu. Lagano lupnite limom o stol kako biste uklonili mjehuriće zraka, pa pecite u pećnici zagrijanoj na 180 °C oko 12 minuta. Još vruć biskvit zarolajte zajedno s papirom za pečenje (po kraćoj strani) i ostavite da se potpuno ohladi.

Krema: Slatko vrhnje umutite u čvrsti šlag. U drugoj zdjeli pomiješajte mascarpone, šećer u prahu i aromu vanilije, pa lagano umiješajte šlag dok ne dobijete glatku i prozračnu kremu. Po želji dodajte još šećera ako volite slađe.

Slaganje: Višnje ocijedite, a sok pomiješajte s aromom ruma. Ohlađeni biskvit pažljivo odmotajte i uklonite papir za pečenje. Kistom lagano navlažite biskvit sokom od višanja, ali pazite da ne pretjerate kako ne bi postao premekan. Premažite oko dvije trećine kreme, ostavljajući tanji sloj na kraju rolade. Rasporedite višnje po kremi, osim na samom kraju, pa pažljivo zarolajte. Lagano pritisnite da se rolada učvrsti. Preostalom kremom premažite roladu izvana i pospite naribanom tamnom čokoladom. Po želji ukrasite tučenim slatkim vrhnjem i višnjama. Roladu dobro ohladite u hladnjaku prije posluživanja.
uništavaju vam srce

Kardiolog otkriva: 'Nakon 20 godina liječenja srčanih udara, ovih 7 stvari nikada ne radim iza 19 sati'

Nakon dva desetljeća liječenja srčanih udara, začepljenih arterija i metaboličkih poremećaja, ugledni američki kardiolog dr. Sanjay Bhojraj počeo je primjećivati jedan manje spominjan, ali presudan pokretač kardiovaskularnog zdravlja: ono što se događa u tihim satima nakon završetka radnog dana. Njegova saznanja otkrivaju kako večernje navike određuju hoće li se tijelo prebaciti u način oporavka ili ostati zarobljeno u stanju stresa.

Učitaj još

