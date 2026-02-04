RECEPT DANA Kako bi svi mogli uživati: Napravite bezglutenske krafne s cimetom

Tople, neodoljive krafne s cimetom i šećerom bez glutena gotove su za manje od dvadeset minuta, a topit će vam se u ustima. Miris cimeta proširiti će se cijelim vašim domom, a okus će oduševiti svako nepce. Ponekad je teško prilagoditi prehranu i uživati u slasticama ako morate paziti na gluten i zato je Gluten-free palate podijelilo recept u kojem će moći svi uživati.

Sastojci:

Za krafne:

1 šalica mješavine brašna bez glutena

⅓ šalice smeđeg šećera

1 žličica praška za pecivo bez glutena

1 žličica cimeta

½ žličice soli

1 veliko jaje

1 žličica bezglutenske vanilije

¼ šalice + 2 žlice ulja

¼ šalice + 2 žlice mlijeka

1 žličica bijelog octa

Za premaz:

¼ šalice granuliranog šećera

1 žličica cimeta

Priprema: Zagrijte pećnicu na 220°C i premažite uljem kalup za pečenje krafni. U velikoj zdjeli pomiješajte brašno, smeđi šećer, prašak za pecivo, cimet i sol. Dodajte jaje, vaniliju, ulje, mlijeko i ocat te miješajte dok se ne sjedini. Žlicom stavljajte tijesto u pripremljeni kalup za krafne – napunite otprilike do ⅔. Tijesto ne smije prekriti središte krafne gdje će biti rupa. Pecite 9-11 minuta ili dok se krafne ne dignu i stvrdnu. Izvadite iz pećnice i ostavite da se ohladi 5 minuta. Postavite žičanu rešetku preko lima za kolače ili komada papira za pečenje. Krafnu pažljivo izvadite iz kalupa. Možda ćete morati upotrijebiti žlicu ili gumenu lopaticu da ih olabavite ako se zalijepe. U zasebnoj maloj posudi za miješanje pomiješajte šećer i cimet. Uvaljajte svoje krafne u smjesu. Stavite svoj krafnu na rešetku i ponavljajte dok sve krafne ne budu uvaljane. Čuvajte krafne u hermetički zatvorenoj posudi na sobnoj temperaturi do tri dana.