Korisno za nove vlasnike

Savjet stručnjaka za dresuru: Ovu naredbu mora naučiti svaki pas

Dresura psa
shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
15.03.2026.
u 16:50

Stručnjaci za dresuru pasa često naglašavaju važnost osnovnih naredbi koje pomažu u svakodnevnom životu sa psom. Iako se mnogi vlasnici ponose raznim naredbama i trikovima koje su naučila svoje ljubimce, jedna jednostavna naredba izrazito je važna za sprječavanje potencijalno opasnih situacija.

Specijalist za obuku životinja iz tvrtke Next Level Dog Training, u članku za The Mirror, otkriva da je naredba „stani“ („stay“) jedna od najvažnijih koje bi svaki pas trebao savladati. Korištenjem ove naredbe, psa se uči kontroli i smirenosti, a ona može biti izrazito korisna kada vam netko dolazi u posjet ili se suočite s nekim oblikom opasnost, poput nepoznatog psa koji vam dolazi u susret. Stručnjak ističe da upravo ova naredba može pomoći u sprječavanju potencijalno opasnih situacija, jer omogućuje vlasniku da zadrži kontrolu nad psom čak i u uzbudljivim ili nepredvidivim okolnostima.

Stručnjaci savjetuju da se s treningom započne u mirnom okruženju bez buke ili vanjskih ometanja. Pas se prvo postavi u položaj sjedenja ili ležanja, nakon čega vlasnik izgovori naredbu „stani“. Ako pas uspije ostati na mjestu nekoliko sekundi, slijedi pohvala ili nagrada. Postupno se vrijeme čekanja može produžiti, a trening se kasnije može provoditi u zahtjevnijim okruženjima. Za učenje ove naredbe, kao i općenito dresuru pasa najvažnija je dosljednost i strpljenje, jer psi najbolje uče kroz ponavljanje i pozitivan poticaj. Kada pas razumije ovu naredbu, vlasniku je mnogo lakše upravljati njegovim ponašanjem u svakodnevnim situacijama, a ujedno se povećava i sigurnost samog ljubimca.

„Bez obzira na to jeste li uzeli štene ili radite sa starijim psom, učenje osnovnih naredbi ključno je za njihovu sigurnost, vaš mir i jačanje vašeg odnosa”, ističe trener. Važnost dresure i treniranja vašeg psa neupitna je. Osim što će popraviti odnos s vašim najboljim krznenim prijateljem, također će psu pružiti potrebnu psihičku stimulaciju.
Šetnja
Revolucionarno

'Silent walking': Novi wellness trend bez slušanja glazbe i korištenja mobitela

Konstantne distrakcije postale su dio naše svakodnevice. Ljudi su danas gotovo stalno okruženi zvukovima i ekranima, od glazbe u slušalicama do poruka koje neprestano stižu na mobitel. Baš zato sve više pažnje privlači jednostavan wellness trend koji zagovara potpuno suprotan pristup: hodanje u tišini. Riječ je o takozvanom „silent walking“ trendu, odnosno svjesnoj šetnji bez slušanja glazbe, gledanja u ekran ili drugih digitalnih smetnji.

