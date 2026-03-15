Savjet stručnjaka za dresuru: Ovu naredbu mora naučiti svaki pas

Specijalist za obuku životinja iz tvrtke Next Level Dog Training, u članku za The Mirror, otkriva da je naredba „stani“ („stay“) jedna od najvažnijih koje bi svaki pas trebao savladati. Korištenjem ove naredbe, psa se uči kontroli i smirenosti, a ona može biti izrazito korisna kada vam netko dolazi u posjet ili se suočite s nekim oblikom opasnost, poput nepoznatog psa koji vam dolazi u susret. Stručnjak ističe da upravo ova naredba može pomoći u sprječavanju potencijalno opasnih situacija, jer omogućuje vlasniku da zadrži kontrolu nad psom čak i u uzbudljivim ili nepredvidivim okolnostima.

Stručnjaci savjetuju da se s treningom započne u mirnom okruženju bez buke ili vanjskih ometanja. Pas se prvo postavi u položaj sjedenja ili ležanja, nakon čega vlasnik izgovori naredbu „stani“. Ako pas uspije ostati na mjestu nekoliko sekundi, slijedi pohvala ili nagrada. Postupno se vrijeme čekanja može produžiti, a trening se kasnije može provoditi u zahtjevnijim okruženjima. Za učenje ove naredbe, kao i općenito dresuru pasa najvažnija je dosljednost i strpljenje, jer psi najbolje uče kroz ponavljanje i pozitivan poticaj. Kada pas razumije ovu naredbu, vlasniku je mnogo lakše upravljati njegovim ponašanjem u svakodnevnim situacijama, a ujedno se povećava i sigurnost samog ljubimca.

„Bez obzira na to jeste li uzeli štene ili radite sa starijim psom, učenje osnovnih naredbi ključno je za njihovu sigurnost, vaš mir i jačanje vašeg odnosa”, ističe trener. Važnost dresure i treniranja vašeg psa neupitna je. Osim što će popraviti odnos s vašim najboljim krznenim prijateljem, također će psu pružiti potrebnu psihičku stimulaciju.