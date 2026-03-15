Jedete li ih redovito? Gastroenterolog otkrio četiri voća koja mogu poboljšati probavu

Probava je jedan od onih tjelesnih procesa na koje rijetko mislimo, sve dok nešto ne krene po zlu. Tek kada nas počnu mučiti nadutost, žgaravica, usporeni rad crijeva ili nelagoda nakon jela, shvatimo koliko je zdrav probavni sustav važan za svakodnevno funkcioniranje. Liječnik s Harvarda imenovao je četiri vrste voća koje mogu pomoći probavi i spriječiti osjećaj nadutosti, težine i tromosti nakon jela.

U viralnom videu objavljenom za svojih 1,3 milijuna pratitelja, gastroenterolog dr. Saurabh Sethi rekao je da je odgovor jedenje kivija, papaje, blago zelenih banana i guave. Objasnio je da kivi može pomoći probavi jer sadrži aktinidin, enzim koji pomaže u razgradnji proteina. Nakon opsežnog pregleda, nedavno objavljene smjernice preporučile su konzumaciju dvije do tri kivija dnevno tijekom najmanje četiri tjedna da bi se povećala učestalost pražnjenja crijeva. Slično tome, dr. Sethi je rekao da jedete papaju jer ona podržava probavu i smanjuje nadutost. Osvrnuo se na studiju iz 2024. koja je otkrila da papain, prirodni enzim voća koji su autori nazvali izvanrednim prirodnim probavnim katalizatorom, pomaže probavi kod ribe, piše Daily Mail.

"Jedite blago zelene banane za svoj crijevni mikrobiom jer su bogate rezistentnim škrobom koji podržava crijevne bakterije i održava stabilnu razinu šećera u krvi", objasnio je dr. Sethi. Zdravi crijevni mikrobiom ima prave vrste bakterija koje zajedno uspijevaju da bi podržale probavu, imunološki sustav, pa čak i mentalno zdravlje. Zelene banane bogate su škrobom i pektinom, dvije vrste vlakana koja djeluju kao prebiotici, pomažući u promicanju zdravog crijevnog mikrobioma.

U isječku je pokazao pregled objavljen prošle godine koji je otkrio da rezistentni škrob zelenih banana može biti značajno dobar za zdravlje crijeva. Četvrto voće koje je preporučio je guava jer je puna vlakana i vitamina C koji podržavaju glatku i redovitu stolicu. Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) je preporučila odraslima da jedu 30 grama vlakana dnevno. Odavno je poznato da dijetalna vlakna mogu pomoći u kretanju hrane i otpada kroz probavni trakt, sprječavajući zatvor.

Stručnjaci neumorno upozoravaju da kronični zatvor značajno povećava rizik od raka crijeva. To je zato što redovita stolica minimizira vrijeme koje potencijalni toksini mogu provesti u kontaktu sa stijenkom crijeva. "Ovo je ključno jer dugotrajni kontakt sa štetnim tvarima može oštetiti osjetljivu sluznicu našeg debelog crijeva i rektuma", rekao je dr. Haney Yousef, kolorektalni kirurg. Rani znakovi upozorenja uključuju krv u stolici, promjene u navikama pražnjenja crijeva, gubitak težine i umor, kao i bol, kvržicu ili crijevnu opstrukciju.

No, dr. Jack Ogden, liječnik opće prakse, rekao je da se drugi simptomi često previde. To je uključivalo anemiju zbog nedostatka željeza, koja se, kako je rekao, može manifestirati kao neobjašnjiv umor, blijeda koža ili kratkoća daha. Dodao je da je iznenadno primjećivanje uže stolice bez jasnog uzroka još jedan suptilan znak raka crijeva. Tanka stolica poput olovke može biti pokazatelj da tumor začepljuje debelo crijevo uzrokujući da istiskuje stolicu u tanji oblik, dodao je dr. Ogden. "Nadutost i nelagoda u trbuhu također su suptilni znakovi raka. To se može manifestirati kao 'uporni grčevi' ili osjećaj brze sitosti nakon jela", zaključio je dr. Ogden.