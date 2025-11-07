RECEPT DANA Mali zalogaji sreće: Prhki keksi punjeni čokoladom

Ako volite kolačiće koji se doslovno tope u ustima, a pritom skrivaju bogatu čokoladnu kremu u srcu – ovi prhki keksi punjeni čokoladom bit će prava mala čarolija u vašoj kuhinji. Savršeno prhki izvana, a mekani i kremasti iznutra, nestaju brže nego što se ohlade. Idealni su uz jutarnju kavu, popodnevni čaj – ili jednostavno kad trebate nešto slatko “za dušu”. Recept je podijelila food blogerica @vlastina_kuhinja. Uživajte!

Sastojci

Tijesto:

230 g maslaca (sobne temperature)

90 g šećera u prahu

60 g škrobnog brašna (Gussnel)

180 g glatkog brašna

40 g kakaa

prstohvat soli

Punjenje:

120 g čokoladnog namaza (Nutella, Lino Lada ili po želji)

80 g tamne čokolade

sjeckani lješnjak za posipanje

Priprema: U zdjeli izmiksajte maslac, šećer u prahu i prstohvat soli dok ne dobijete glatku, kremastu smjesu. Zatim dodajte mješavinu glatkog i škrobnog brašna te kakao. Sve kratko promiješajte – tek toliko da se sastojci povežu. Smjesu stavite u hladnjak na oko 30 minuta, dok ne postane dovoljno čvrsta za oblikovanje. Pećnicu zagrijte na 160 °C. Od ohlađene smjese oblikujte kuglice teške oko 20 g i posložite ih na lim obložen papirom za pečenje. Nabrašnjenom drškom kuhače utisnite udubinu u sredinu svake kuglice. Pecite oko 15 minuta.

Odmah nakon što ih izvadite iz pećnice, dok su još topli, žlicom lagano produbite udubine koje su se tijekom pečenja podigle. Ostavite kekse da se malo ohlade. Na pari otopite tamnu čokoladu i pomiješajte je s čokoladnim namazom. Dobivenu kremu stavite u vrećicu za zamrzavanje (ili slastičarsku vrećicu) i napunite udubine na keksićima. Po želji pospite grubo sjeckanim lješnjacima.