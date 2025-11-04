RECEPT DANA Za sve istinske čokoljupce: Brownie keksići

Ako volite brownie, jedan od najčokoladnijih deserata, ovi brownie keksići prava su poslastica za vas. Lako se pripremaju, a daju bogat okus brownija u obliku keksa, s hrskavom koricom izvana i mekanom, sočnom sredinom. Idealni su kada vas iznenadi želja za čokoladom – priprema traje kratko, a nestanu još brže, bilo da ih pravite za druženje s prijateljima ili kao poslasticu uz omiljeni napitak dok gledate film. Recept je podijelila food blogerica @natalija_mysticcakes. Uživajte!

Sastojci (za oko 32 komada):

200 g tamne čokolade

60 g maslaca

2 velika jaja

prstohvat soli

150 g šećera

1 žličica arome vanilije

80 g oštrog brašna

20 g kakaa

1/2 žličice praška za pecivo

100 g nasjeckane mliječne ili tamne čokolade

Priprema: Otopite čokoladu i maslac na pari ili u mikrovalnoj pećnici. Ostavite da se smjesa malo ohladi. Preporučuje se korištenje čokolade s visokim udjelom kakaa, no obična čokolada za kuhanje također je prikladna. Jaja sobne temperature razbijte u zdjelu, dodajte prstohvat soli i šećer te miksajte nekoliko minuta dok smjesa ne posvijetli i većina šećera ne bude otopljena. Dodajte otopljenu čokoladu s maslacem i aromom vanilije te sve sjedinite mikserom. Prosijte suhe sastojke – brašno, kakao i prašak za pecivo – i kratko ih umiješajte mikserom na najmanjoj brzini, samo toliko da se sjedine. Na kraju dodajte nasjeckanu mliječnu ili tamnu čokoladu. Smjesu stavite u hladnjak 20–25 minuta da se malo stisne.

Pripremite dva lima za pečenje obložena papirom. Ohlađenu smjesu vadite malom žlicom za sladoled (20 ml) i oblikujte kuglice promjera 3–3,5 cm i visine oko 2–2,5 cm. Ostavite dovoljno prostora između keksića. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 170°C oko 12–14 minuta. Pazite da keksići ostanu mekani u sredini – vrijeme je za vađenje kad imaju ispucalu koricu na vrhu. Ostavite keksiće da se ohlade na limu i tek tada ih pažljivo odvojite špatulom kako se ne bi slomili. Poslužite uz mlijeko, kavu, čaj ili omiljeni napitak.