Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 50
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
savršeni čokoladni zalogaj u svako doba dana

RECEPT DANA Za sve istinske čokoljupce: Brownie keksići

@natalija_mysticcakes
VL
Autor
Ana Hajduk
04.11.2025.
u 09:30

Poslužite uz mlijeko, kavu, čaj ili omiljeni napitak.

Ako volite brownie, jedan od najčokoladnijih deserata, ovi brownie keksići prava su poslastica za vas. Lako se pripremaju, a daju bogat okus brownija u obliku keksa, s hrskavom koricom izvana i mekanom, sočnom sredinom. Idealni su kada vas iznenadi želja za čokoladom – priprema traje kratko, a nestanu još brže, bilo da ih pravite za druženje s prijateljima ili kao poslasticu uz omiljeni napitak dok gledate film. Recept je podijelila food blogerica @natalija_mysticcakes. Uživajte! 

Sastojci (za oko 32 komada): 

  • 200 g tamne čokolade
  • 60 g maslaca
  • 2 velika jaja
  • prstohvat soli
  • 150 g šećera
  • 1 žličica arome vanilije
  • 80 g oštrog brašna
  • 20 g kakaa
  • 1/2 žličice praška za pecivo
  • 100 g nasjeckane mliječne ili tamne čokolade

Priprema: Otopite čokoladu i maslac na pari ili u mikrovalnoj pećnici. Ostavite da se smjesa malo ohladi. Preporučuje se korištenje čokolade s visokim udjelom kakaa, no obična čokolada za kuhanje također je prikladna. Jaja sobne temperature razbijte u zdjelu, dodajte prstohvat soli i šećer te miksajte nekoliko minuta dok smjesa ne posvijetli i većina šećera ne bude otopljena. Dodajte otopljenu čokoladu s maslacem i aromom vanilije te sve sjedinite mikserom. Prosijte suhe sastojke – brašno, kakao i prašak za pecivo – i kratko ih umiješajte mikserom na najmanjoj brzini, samo toliko da se sjedine. Na kraju dodajte nasjeckanu mliječnu ili tamnu čokoladu. Smjesu stavite u hladnjak 20–25 minuta da se malo stisne.

Pripremite dva lima za pečenje obložena papirom. Ohlađenu smjesu vadite malom žlicom za sladoled (20 ml) i oblikujte kuglice promjera 3–3,5 cm i visine oko 2–2,5 cm. Ostavite dovoljno prostora između keksića. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 170°C oko 12–14 minuta. Pazite da keksići ostanu mekani u sredini – vrijeme je za vađenje kad imaju ispucalu koricu na vrhu. Ostavite keksiće da se ohlade na limu i tek tada ih pažljivo odvojite špatulom kako se ne bi slomili. Poslužite uz mlijeko, kavu, čaj ili omiljeni napitak.
Ključne riječi
keksi brownie keksi brownies recept dana recept

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja