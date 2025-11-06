Naši Portali
mljac!

RECEPT DANA Najmekša dizana štrudla s pekmezom od šumskog voća: Mirisna, sočna i neodoljiva!

Ana Hajduk
06.11.2025.
Miris koji će ispuniti kuhinju bit će neodoljiv — a okus još bolji. Dobar tek!

Ako tražite desert koji miriše na nostalgiju, dom i toplinu, ova dizana štrudla s pekmezom od šumskog voća je pun pogodak. Meko, mirisno tijesto i slatkasto-kiselkasti pekmez stvaraju savršenu kombinaciju kojoj se teško odolijeva. Idealna je uz jutarnju kavu, poslijepodnevni čaj ili kao slatki završetak nedjeljnog ručka. Jednom kad je probate, vraćat ćete joj se opet i opet. Recept je podijelila food blogerica @sandy_taste. Uživajte! 

Sastojci:

  • 450 g brašna
  • 2 jaja
  • 1 vrećica suhog kvasca
  • 80 g šećera
  • Prstohvat soli
  • 200 ml mlijeka
  • 100 g maslaca
  • 2 žlice ulja
  • pekmez od šumskog voća 

Priprema: Zamijesite tijesto od svih sastojaka i ostavite ga pokrivenog na toplom oko 1 sat, dok se ne udvostruči. Nakon dizanja, tijesto razvaljajte u veliki pravokutnik i premažite pekmezom. Zarolajte u čvrstu roladu. Roladu uzdužno prerežite na pola po cijeloj dužini, zatim dvije polovice isprepletite, spojite u krug i prebacite u okrugli kalup obložen papirom za pečenje. Pokrijte kuhinjskom krpom i ostavite da odstoji još 30 minuta. Pecite u zagrijanoj pećnici na 180°C oko 40 minuta. Po želji, pospite šećerom u prahu prije posluživanja.
