mljac!

RECEPT DANA Kombinacija koja obara s nogu: Jesenski 'paketići' punjeni jabukama i lješnjacima

Ana Hajduk
27.09.2025.
u 09:00

Još tople posipajte šećerom u prahu i uživajte u mirisu i okusu jeseni.

Ako tražite savršeni jesenski desert koji će zamirisati cijelu kuću i oduševiti goste, ovi mekani paketići s jabukama i lješnjacima pravi su izbor. Spoj sočnih jabuka, hrskavih lješnjaka i mirisnog cimeta u mekanom, domaćem tijestu stvara toplu i ukusnu poslasticu kojoj nitko neće odoljeti. Idealni su uz čaj ili kavu, a najbolje ih je poslužiti još tople, posipane šećerom u prahu. Recept je podijelila food blogerica @sandy.taste. Uživajte! 

Sastojci:

Za tijesto:

  • 600 g brašna
  • 1 vrećica suhog kvasca
  • prstohvat soli
  • 2 jaja
  • 2 žlice šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 70 g maslaca
  • 250 ml mlijeka

Za nadjev:

  • ribane jabuke
  • mljeveni lješnjaci
  • šećer
  • cimet

Priprema: Zagrijte mlijeko, dodajte mu šećer i kvasac pa ostavite da nabubri. U veću zdjelu stavite brašno, sol, vanilin šećer, jaja i otopljeni maslac. Dodajte kvasac i zamijesite glatko tijesto. Pokrijte ga kuhinjskom krpom i ostavite sat vremena da se digne. Dignuto tijesto razvaljajte (ne pretanko) i režite na kvadrate otprilike 10 x 10 cm. Na sredinu svakog kvadrata stavite malo nadjeva od jabuka, mljevenih lješnjaka, šećera i cimeta. Spojite dva suprotna kraja kvadrata da dobijete oblik paketića. Posložite paketiće na lim obložen papirom za pečenje. Premažite ih razmućenim jajetom i ostavite još 10 minuta da odmore. Pecite u pećnici zagrijanoj na 180 °C dok ne poprime zlatno-smeđu boju. Još tople posipajte šećerom u prahu i uživajte u mirisu i okusu jeseni.
