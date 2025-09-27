RECEPT DANA Kombinacija koja obara s nogu: Jesenski 'paketići' punjeni jabukama i lješnjacima

Ako tražite savršeni jesenski desert koji će zamirisati cijelu kuću i oduševiti goste, ovi mekani paketići s jabukama i lješnjacima pravi su izbor. Spoj sočnih jabuka, hrskavih lješnjaka i mirisnog cimeta u mekanom, domaćem tijestu stvara toplu i ukusnu poslasticu kojoj nitko neće odoljeti. Idealni su uz čaj ili kavu, a najbolje ih je poslužiti još tople, posipane šećerom u prahu. Recept je podijelila food blogerica @sandy.taste. Uživajte!

Sastojci:

Za tijesto:

600 g brašna

1 vrećica suhog kvasca

prstohvat soli

2 jaja

2 žlice šećera

1 vanilin šećer

70 g maslaca

250 ml mlijeka

Za nadjev:

ribane jabuke

mljeveni lješnjaci

šećer

cimet

Priprema: Zagrijte mlijeko, dodajte mu šećer i kvasac pa ostavite da nabubri. U veću zdjelu stavite brašno, sol, vanilin šećer, jaja i otopljeni maslac. Dodajte kvasac i zamijesite glatko tijesto. Pokrijte ga kuhinjskom krpom i ostavite sat vremena da se digne. Dignuto tijesto razvaljajte (ne pretanko) i režite na kvadrate otprilike 10 x 10 cm. Na sredinu svakog kvadrata stavite malo nadjeva od jabuka, mljevenih lješnjaka, šećera i cimeta. Spojite dva suprotna kraja kvadrata da dobijete oblik paketića. Posložite paketiće na lim obložen papirom za pečenje. Premažite ih razmućenim jajetom i ostavite još 10 minuta da odmore. Pecite u pećnici zagrijanoj na 180 °C dok ne poprime zlatno-smeđu boju. Još tople posipajte šećerom u prahu i uživajte u mirisu i okusu jeseni.