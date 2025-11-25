Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 37
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
tako sočna i ukusna!

RECEPT DANA Bez jaja i mliječnih proizvoda: Posna verzija popularne Baron torte

@natalija_mysticcakes
VL
Autor
Ana Hajduk
25.11.2025.
u 09:30

Uživajte u raskošnoj posnoj torti koja će osvojiti i one koji inače "ne vjeruju" u veganske ili posne slastice!

Ako tražite laganiji desert koji ne sadrži jaja ni mliječne proizvode, a pritom izgleda i ima okus kao prava svečana torta – posna verzija popularne torte Baron pravo je otkriće. Unatoč tome što je “nemasna”, okusom nimalo ne zaostaje za originalom, a mnogi ne bi ni naslutili da je napravljena bez klasičnih sastojaka. Recept je podijelila food blogerica @natalija_mysticcakes. Uživajte! 

Sastojci (za kalup promjera 26 cm):

Kore (3 puta ponoviti):

  • 50 g mljevenih pečenih oraha
  • 65 g oštrog brašna
  • 10 g kakaa
  • 1/2 žličice sode bikarbone
  • prstohvat soli
  • 50 g šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 100 ml mineralne vode
  • 15 g ulja
  • 1 žlica pekmeza po želji

Nadjev od malina:

  • 500 g smrznutih malina
  • 100 g šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 2 žlice limunovog soka
  • 120 ml vode
  • 1 puding od malina
  • 1 žlica (10 g) margarina
  • dodatnih 50 g margarina

Čokoladni nadjev:

  • 700 ml bademovog (ili drugog biljnog) mlijeka
  • 2 pudinga s čokoladnim okusom
  • 25 g škrobnog brašna
  • 25 g kakaa
  • 150 g šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 150 g čokolade za kuhanje
  • 125 g margarina

Za dekoraciju (po želji):

  • 50 g čokolade
  • 1 žličica ulja
  • kakao za posipanje
  • svježe bobičasto voće

Foto: @natalija_mysticcakes

Priprema: Orahe tostirajte 10–15 minuta na 180 °C pa ih ohladite i sameljite. U zdjeli pomiješajte sve suhe sastojke. Dodajte mineralnu vodu, ulje i pekmez te izmiješajte do glatke smjese. Smjesu prebacite u kalup obložen papirom za pečenje i pecite 20–25 minuta na 180 °C. Ponovite postupak još dva puta kako biste dobili tri kore.

Nadjev od malina: Maline, šećer, vanilin šećer, limunov sok i dio vode zagrijavajte dok se maline potpuno ne raspadnu. U ostatku vode razmutite puding pa dodajte u maline i kuhajte dok se smjesa ne zgusne. Dodajte margarin i miješajte dok se potpuno ne otopi. Prekrijte folijom i ostavite da se ohladi.

Čokoladni nadjev: Dio mlijeka pomiješajte s pudingom, škrobom i kakaom. Preostalo mlijeko zagrijte sa šećerom, vanilin šećerom i čokoladom. Kada provrije, umiješajte smjesu pudinga i kuhajte do gustoće. Prekrijte folijom i ohladite. Mlaki puding izradite mikserom, zatim postupno dodajte margarin i izradite glatku kremu.

Prvu koru stavite u okvir i nanesite polovicu nadjeva od malina. Dodajte trećinu čokoladnog nadjeva. Poklopite drugom korom i ponovite postupak. Stavite treću koru i premažite tankim slojem čokoladne kreme. Tortu ohladite nekoliko sati, idealno preko noći. Preostalom čokoladnom kremom premažite stranice. Otopljenu čokoladu pomiješajte s uljem i ukrasite rubove torte. Pospite kakao i dodajte bobičasto voće.
Ključne riječi
torta bez jaja Baron torta recept dana recept

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Kampanja #PlantHealth4Life
Stručnjak za biljke iz HAPIH-a: Dr. sc. Dario Ivić

„Građani često ne shvaćaju da se biljnim „suvenirima“ s putovanja mogu unijeti i „uljezi“ poput uzročnika biljnih bolesti, nama stranih biljaka ili egzotičnih kukaca štetnika“

Kampanja #PlantHealth4Life poručuje da očuvanje bilja nije samo posao stručnjaka, već zajednička obveza svih nas. Svaki neslužbeni „suvenir“ iz inozemstva, svaki neprepoznati simptom na biljci može pokrenuti lanac koji ugrožava hranu, okoliš i gospodarstvo. Kad govorimo o biljkama, govorimo o budućnosti – i svatko u toj priči ima odgovornu ulogu.

Učitaj još

Kupnja