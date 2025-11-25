RECEPT DANA Bez jaja i mliječnih proizvoda: Posna verzija popularne Baron torte

Ako tražite laganiji desert koji ne sadrži jaja ni mliječne proizvode, a pritom izgleda i ima okus kao prava svečana torta – posna verzija popularne torte Baron pravo je otkriće. Unatoč tome što je “nemasna”, okusom nimalo ne zaostaje za originalom, a mnogi ne bi ni naslutili da je napravljena bez klasičnih sastojaka. Recept je podijelila food blogerica @natalija_mysticcakes. Uživajte!
Sastojci (za kalup promjera 26 cm):
Kore (3 puta ponoviti):
- 50 g mljevenih pečenih oraha
- 65 g oštrog brašna
- 10 g kakaa
- 1/2 žličice sode bikarbone
- prstohvat soli
- 50 g šećera
- 1 vanilin šećer
- 100 ml mineralne vode
- 15 g ulja
- 1 žlica pekmeza po želji
Nadjev od malina:
- 500 g smrznutih malina
- 100 g šećera
- 1 vanilin šećer
- 2 žlice limunovog soka
- 120 ml vode
- 1 puding od malina
- 1 žlica (10 g) margarina
- dodatnih 50 g margarina
Čokoladni nadjev:
- 700 ml bademovog (ili drugog biljnog) mlijeka
- 2 pudinga s čokoladnim okusom
- 25 g škrobnog brašna
- 25 g kakaa
- 150 g šećera
- 1 vanilin šećer
- 150 g čokolade za kuhanje
- 125 g margarina
Za dekoraciju (po želji):
- 50 g čokolade
- 1 žličica ulja
- kakao za posipanje
- svježe bobičasto voće
Priprema: Orahe tostirajte 10–15 minuta na 180 °C pa ih ohladite i sameljite. U zdjeli pomiješajte sve suhe sastojke. Dodajte mineralnu vodu, ulje i pekmez te izmiješajte do glatke smjese. Smjesu prebacite u kalup obložen papirom za pečenje i pecite 20–25 minuta na 180 °C. Ponovite postupak još dva puta kako biste dobili tri kore.
Nadjev od malina: Maline, šećer, vanilin šećer, limunov sok i dio vode zagrijavajte dok se maline potpuno ne raspadnu. U ostatku vode razmutite puding pa dodajte u maline i kuhajte dok se smjesa ne zgusne. Dodajte margarin i miješajte dok se potpuno ne otopi. Prekrijte folijom i ostavite da se ohladi.
Čokoladni nadjev: Dio mlijeka pomiješajte s pudingom, škrobom i kakaom. Preostalo mlijeko zagrijte sa šećerom, vanilin šećerom i čokoladom. Kada provrije, umiješajte smjesu pudinga i kuhajte do gustoće. Prekrijte folijom i ohladite. Mlaki puding izradite mikserom, zatim postupno dodajte margarin i izradite glatku kremu.
Prvu koru stavite u okvir i nanesite polovicu nadjeva od malina. Dodajte trećinu čokoladnog nadjeva. Poklopite drugom korom i ponovite postupak. Stavite treću koru i premažite tankim slojem čokoladne kreme. Tortu ohladite nekoliko sati, idealno preko noći. Preostalom čokoladnom kremom premažite stranice. Otopljenu čokoladu pomiješajte s uljem i ukrasite rubove torte. Pospite kakao i dodajte bobičasto voće.