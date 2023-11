Razvodi se od muža jer je on ljut na nju što imaju tri kćeri i niti jednog sina

Žena se razvodi od supruga nakon što joj je on priznao da želi samo sinove nakon što su dobili trojke djevojčice. Kaže da je napokon pokazao svoje pravo lice i da ne želi odgajati obitelj u takvom okruženju. Ona i njezin suprug bili su presretni kada su otkrili da je njihova prva beba dječak jer je on oduvijek želio sina. Ali, tragedija se dogodila kada je dijete završilo mrtvorođeno, prenosi Mirror.

Njezin je suprug burno reagirao jer je silno želio dječaka, a kad je ponovno ostala trudna, rodila je tri ženske trojke. Tvrdio je da mu je trebala roditi 'barem jednog sina' jer mu je prvog 'ubila'. Ali, nakon što je njezin suprug ovako pričao o njihovim djevojčicama, htjela je brzo nešto poduzeti i planirala se preseliti k svom bratu i njegovom suprugu. Bila je posve sigurna da ne želi da ona i njezine kćeri žive u takvom okruženju.

Odlučila je da će se razvesti od supruga kako bi svojoj obitelji omogućila odrastanje na dobrom mjestu gdje će se osjećati sigurno. Nazvavši se Open_Breadfruit_5391 na Redditu, mama je opisala razloge svojih postupaka koji će im omogućiti odrastanje u sigurnom okruženju u kojem će njihove potrebe biti zadovoljene.

Rekla je: 'Razvest ću se od muža. Pokazao je kakav je čovjek i ne želim živjeti niti odgajati kćeri u takvom okruženju. Preselit ću se k bratu i šogoru tijekom svega ovoga. On i njegov muž imaju lijepu, veliku kuću u kojoj ja mogu imati svoju sobu i dječju sobu za trojke. Prvo sam se brinula da ću možda ja i tri bebe biti preveliki teret za njega i moga šogor, ali su me uvjeravali bi voljeli da dođemo'.

Znala je da će sve biti u redu kada joj je brat ponudio da postavi baby monitor u njihovu spavaću sobu nakon što se jedna od njezinih trojki probudila tijekom noći. I smatra da će boravak s bratom osigurati stabilno okruženje za njezinu djecu. Njezin je plan živjeti s parom dok bebe ne stasaju dovoljno za vrtić, koji je njezin šogor ponudio platiti.

Nada se da će joj to omogućiti da nađe posao, uštedi novac i na kraju se preseli u lijepu vlastitu kuću sa svojim kćerima. Mama je zahvalna paru na njihovoj ljubaznosti i kaže da se 'doista osjećaju kao anđeli'. Dodala je: 'Nakon što je moj suprug došao iz crkve i vidio da je većina mojih stvari nestala, konstantno me zvao, ali ga je moj šogor nazvao umjesto mene i rekao da će platiti mom muž terapiju za njegovu tugu zbog našeg sina i također mu rekao da me ostavi na miru. Suprug me od tada nije pokušao kontaktirati, a mom šogoru još nije odgovorio na ponudu terapije'.

Jedna je korisnica odgovorila na njezinu objavu rekavši: 'Tako sam sretna što imate snažnu grupu podrške! Radite ono što je najbolje za vas i vaše djevojke. Pružate im sretan, siguran život s ljudima kojima je stalo do njih. Ne dopustite da vas muž nagovori da mu se vratite. Pokazao ti je tko je on i to moraš zapamtiti'.

