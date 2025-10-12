Rastu vam računi za struju? Pripazite na ovih sedam uređaja u svom domu

Računi za struju postali su jedno od najvećih opterećenja za kućne budžete. Cijene energije rastu, a kućanstva sve češće traže načine kako smanjiti potrošnju i izbjeći nepotrebne troškove. Mnoga kućanstva osjetit će posljedice rastućih troškova tijekom nadolazećih hladnijih mjeseci, stoga je ključno je identificirati uređaje koji najviše troše energiju u vašem domu i pronaći načine za njihovo učinkovitije korištenje. Stručnjaci za grijanje iz Electric Radiators Direct imenovali su uobičajene "vampirske" uređaje koji se nalaze u mnogim domovima.

Prema stručnjacima, najveći potrošači energije nalaze se u kuhinji i pomoćnoj prostoriji. Svaki uređaj koji grije ili hladi vjerojatno će biti veliki potrošač energije. Dodali su da su kućanski uređaji koji najviše troše energiju u prosječnom četveročlanom kućanstvu "bijeli" uređaji, uključujući perilicu rublja, piše Daily Express. "Uz to, perilice posuđa i sušilice rublja veliki su uređaji koji troše mnogo energije u kući i doprinose velikom udjelu mjesečnog računa za struju zbog zagrijavanja vode. Da biste smanjili troškove, pranje odjeće na nižoj temperaturi ili vješanje mokre odjeće vani kada je vrijeme toplije može uštedjeti dosta novca", savjetovali su stručnjaci.

Budući da hladnjaci sa zamrzivačem moraju biti uključeni 24 sata dnevno, najbolji način za smanjenje prosječnog godišnjeg troška je ulaganje u energetski učinkovit uređaj. Ne čudi da su perilica posuđa, pećnica i sušilica rublja među pet uređaja koji najviše troše energiju, ali upravo su svakodnevni uređaji ti koji bi mogli povećavati vaše račune. Prema usporedbi tvrtke Electric Radiators Direct, friteze na vrući zrak su 33 posto jeftinije od pećnice, ali njihovo ostavljanje u stanju pripravnosti može vaše račune učiniti većima.

Način pripravnosti, koji se naziva i "načinom uštede energije", omogućuje uređaju da troši manje energije kada se ne koristi. Iako je potrošnja energije smanjena, nikada se potpuno ne zaustavlja. Stručnjaci za grijanje upozorili su da su igraće konzole i igraća računala "vampirski uređaji", a njihovo ostavljanje u stanju pripravnosti košta malo bogatstvo. Stolna računala treći su najskuplji uređaj za održavanje u stanju pripravnosti, dok su električne ploče za kuhanje i pojedinačne lampe vrlo jeftine za stalno korištenje. Ipak, što ih više imate u stanju pripravnosti, trošak će brže rasti.

Za prosječno kućanstvo od četiri osobe, najviše energije troše sljedeći uređaji: perilica rublja, hladnjak sa zamrzivačem, perilica posuđa, sušilica rublja, pećnica, friteza na vrući zrak i kuhalo za vodu.