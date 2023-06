Proizvođač kečapa otklonio nedoumice: 'Zaboravite na ormariće i smočnice, mjesto mu je u hladnjaku!'

Često se na raznim društvenim platformama i forumima među korisnicima povedu rasprave o hrani, upotrebi i skladištenju određenih namirnica i prehrambenih proizvoda, no dok se za većinu svi odmah slože kako ih je i gdje najbolje držati da im se sačuva svježina, kečap i njegovo skladištenje često izazovu rasprave i neslaganja. Jedni tako tvrde da je popularni umak najbolje držati u smočnici odnosno kuhinjskom ormariću, a drugi se pak kunu u nužnost pohrane u hladnjak. Te je 'prepirke' nedavno; barem na neko vrijeme; prekinula poznata američka tvrtka za obradu hrane osnovana davne 1869. godine, Heinz.

"FYI (For Your Information ili za vašu informaciju), ketchup ide u hladnjak!!!", napisali su djelatnici na službenom Twitter računu tvrtke, a mnogi su brzo pohitali u dio za komentare tražeći objašnjenje zašto ga je bolje držati u hladnjaku; i zašto ga, ako je tako, većina supermarketa i restorana drži van, na policama, odnosno stolovima. Heinz je na to pratitelje zamolio da glasaju drže li kečap u hladnjaku ili na nekom drugom mjestu, a nakon prebrojavanja više od 2.500 glasova, shvatili su da ga većina pogrešno skladišti.

"Jako je malo ljudi odgovorilo da kečap drži na nižim temperaturama pa smo sretni što ljubitelje Heinz Tomato Ketchupa možemo naučiti da kečap mora biti u hladnjaku!", napisala je Olivia Lennon iz Heinz-a za NY Post. “Iako sada znamo koliko ga ljudi drži u kuhinjskim ormarićima, savjetujemo da kečap nakon otvaranja stavite na hlađenje”, dodala je."To je najbolji način da se zadrži njegov blagi, pikantni ili ljuti okus i svježina rajčice", poručila je.

"A ne pored jastuka?", našalio se Twitter korisnik @Crystalst_ kojem su iz Heinza u istom tonu odgovorili: "To je, naravno, drugo najbolje mjesto!" "Pa zašto je onda kečap u supermarketima i trgovinama na policama?", pitao je drugi korisnik, na što Heinz nije dao jasan odgovor. "Nikada, baš nikad nisam kečap stavio u hladnjak", komentirao je Twitter korisnik @slymarbo666, na što su iz Heinza poručili da oni, naravno, ne mogu svoje kupce natjerati da kečap drže u hladnjaku, no to je ipak njihova topla (ili hladna u ovom slučaju!) preporuka.

