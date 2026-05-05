Profesorica tvrdi da jedna poza otkriva da je netko psihopat: 'Obratite pažnju na način na koji stoje'

Kada upoznate nekoga tko se doima šarmantnim, rječitim i emocionalno svjesnim, posljednje što bi vam palo na pamet jest da je riječ o psihopatu. Psihopat je, prema definiciji, osoba s antisocijalnim poremećajem ličnosti, što znači da joj često nedostaje empatije, sklona je manipulaciji i pokazuje potpuno zanemarivanje posljedica svojih postupaka. Iako ih može biti teško uočiti, profesorica Susan Krauss Whitbourne inzistira na tome da ih jedna suptilna poza ponekad može odati. Whitbourne, profesorica emerita na Sveučilištu Massachusetts Amherst, izjavila je da ljudi koji zauzimaju velike, otvorene i dominantne položaje tijela imaju veću vjerojatnost iskazivanja osobina povezanih s manipulacijom i iskorištavanjem drugih.

Njezine tvrdnje temelje se na nizu od pet studija koje su proveli istraživači na Sveučilištu McGill, a u kojima je sudjelovalo 608 mladih odraslih osoba. Sudionici su predali fotografije sebe u prirodnim, stojećim položajima, dok je jedna studija uključivala i fizička mjerenja u laboratorijskim uvjetima. Kroz sve eksperimente, pojedinci koji su prirodno stajali u dominantnijim, otvorenijim pozama dosljedno su postizali više rezultate na testovima osobina povezanih s psihopatijom, kao što su sklonost manipulaciji, natjecateljski duh i vjerovanje u krute društvene hijerarhije. "Jedan od glavnih znakova koji vas može upozoriti na nečiju namjeru da vas kontrolira je otvoren, uspravan i ekspanzivan stav", pojasnila je Whitbourne. "Netko tko je spreman popustiti drugoj osobi vjerojatnije će se pogrbiti i možda malo zatvoriti."

Istraživači su, međutim, priznali da ne postoji dovoljno dokaza koji bi upućivali na to da je sama promjena držanja dovoljna za utvrđivanje nečijeg mentalnog stanja. Profesorica Whitbourne i sama je postavila važno pitanje: "Što ako ste tip osobe koja jednostavno prirodno stoji uspravno? Možda ste imali sreću pohađati satove plesa ili se baviti sportom u mladosti, a stabilno držanje jedna je od prednosti toga." Ključni problem, iz perspektive ove studije, leži u činjenici da ljudi koji nemaju dominantnu orijentaciju mogu mijenjati svoje držanje ovisno o situaciji.

Upravo je ta varijabilnost, odnosno njezin nedostatak, ono što može biti znak upozorenja. Sudionici istraživanja koji su postigli niže rezultate na testovima nepoželjnih osobina usvajali su širi raspon stavova umjesto da neprestano pokušavaju nadjačati druge doimajući se snažnima i čvrstima, kako prenosi LADbible. Čini se da je nesposobnost ili nedostatak volje za prilagodbom govora tijela društvenom kontekstu znak koji bi mogao upućivati na dublje probleme, a ne samo uspravno držanje.

Što kaže znanost?

Iako je ideja o prepoznavanju psihopata na temelju govora tijela privlačna, ona pripada domeni popularne psihologije, a ne utemeljene znanosti. Stručnjaci upozoravaju da etiketiranje ljudi na temelju vizualnih znakova može dovesti do stigmatizacije i pogrešnih zaključaka. Moderna znanstvena istraživanja usmjerena su na objektivne biološke markere. Primjerice, studije su pokazale da se zjenice osoba s visokim stupnjem psihopatije ne šire uobičajeno kao odgovor na emocionalne podražaje, poput uznemirujućih fotografija. Neuroznanstvene studije pomoću magnetske rezonancije otkrile su i razlike u mozgu psihopata, uključujući smanjenu povezanost između dijelova zaduženih za empatiju i osjećaj krivnje te onih koji reguliraju strah i anksioznost.

Važno je naglasiti da "psihopat" nije službena psihijatrijska dijagnoza prema Dijagnostičkom i statističkom priručniku za mentalne poremećaje (DSM-5). Umjesto toga, stručnjaci koriste pojam antisocijalni poremećaj ličnosti (ASPD), a psihopatija se smatra težim oblikom tog poremećaja. Za procjenu psihopatskih osobina u kliničkim i forenzičkim okruženjima koristi se Hareova ljestvica za procjenu psihopatije (PCL-R), složeni alat koji ocjenjuje osobine poput površinskog šarma, patološkog laganja, nedostatka kajanja i impulzivnosti. Dijagnozu može postaviti isključivo kvalificirani stručnjak nakon sveobuhvatne procjene. Psihopatiju se također ne smije miješati s psihozom, koja je često kratkotrajno stanje koje se, ako se liječi, može u potpunosti povući. Dok osobe s antisocijalnim poremećajem ponekad mogu predstavljati prijetnju drugima, većina ljudi s psihozom vjerojatnije će nauditi sebi nego drugima.