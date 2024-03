Profesor psihologije otkrio: Ova osobina omogućuje duži životni vijek!

Broj ljudi koji dožive najmanje 100 godina u posljednjem desetljeću se udvostručio. Mnogi stogodišnjaci pripisuju svoju dugovječnost, barem djelomično, svom pozitivnom stavu, piše CNBC.

Roslyn Menaker (103) za Guardian je rekla da su “sreća, radost, zahvalnost i pozitivan pogled na život razlozi zbog kojih je doživjela duboku starost”. Ruth Swidler (103) otkrila je za CNBC da su je uvijek hvalili zbog svog pozitivnog stava. Uvijek je bila vesela.

VEZANI ČLANCI:

"Iako stariji ljudi misle da je pozitivno raspoloženje imalo ulogu u njihovoj dugovječnosti, odnos između osobnosti i starenja je nijansiraniji", kaže David Watson, profesor psihologije ličnosti sa Sveučilišta Notre Dame. “Mislim da su učinci pozitivnog načina razmišljanja precijenjeni”, kaže on, ali ističe da postoje i druge osobine za koje vjeruje da su usko povezane s dugovječnošću.

Prema profesoru Watsonu, osobine većine ljudi mogu se svrstati u pet kategorija: otvorenost, savjesnost, ekstrovertnost, susretljivost i neuroticizam. “Savjesnost, odnosno koliko ste organizirani i disciplinirani, ima najveći odnos s dugovječnošću”, tvrdi on.

GALERIJA: Ovo je 8 načina na koje žene mogu smanjiti rizik od srčanih bolesti!

On to objašnjava riječima: “Ljudi s visokim stupnjem savjesnosti bolje se brinu o sebi.” Na primjer, nastoje piti alkohol umjereno i jesti uravnoteženije obroke. Savjesni ljudi ne rade gluposti.” Dobra je vijest da postoje radionice svjesnosti koje mogu povećati našu sposobnost samoregulacije. No, to ne znači da pozitivan stav nije važan.

“Psihički zdravi ljudi se brže oporavljaju.” Mogu sami sebi reći da to što prolaze nije velika stvar. Pronalaze načine da se vrate u tu ravnotežu. “Ako živite zdravim načinom života i možete se oporaviti od nedaća, to bi moglo dovesti do toga da živite dulji i ispunjeniji život”, zaključio je.

Znanstvenici došli do novih saznanja kada je najučinkovitije vježbati ako želite zdravije srce!