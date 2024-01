PriMarius Bijelo, witbier s kojim je lako družiti se cijelu večer. I malo duže

No, ovo je bar lako! Od PriMariusa se očekivalo da napravi sjajan wit, jer za belgijski pšeničnjak je uostalom i nagrađivan. Očekivali smo da to bude najbolje njegovo pivo, i to se ispostavilo sasvim točnim. Ali i malo više od toga. Velikom srećom, traženje svetog Graala, najboljeg hrvatskog piva, postaje pomalo bespredmetnim. Broj piva koja se mogu opravdano i objektivno natjecati za takvu imaginarnu titulu stalno raste. Domaći uživatelj i štovatelj rada domaćeg neovisnog pivarstva sada već može sastaviti jedan lijepi Hall of Fame. U mojoj Dvorani slavnih PriMariusovo Bijelo zauzimalo bi najistaknutije mjesto. Piti Bijelo (zašto ga, dovraga, ponovo nije nazvao Zblajh!?) čisto je uživanje. U nadolazećoj navali ljetnih piva prvo se morate zaustaviti na ovom djelu Marija Žerjava Primariusa. Pokazao je još jednom kako je majstor belgijskog pšeničnog piva a reakcije u ovih tjedan dana koliko je pivo raspoloživo u lokalima koji toče craft piva to i potvrđuju. Sve je tu kako treba, lijepa svijetložuta boja, podebela bijela pjena. A onda te arome, limun i naranča naizmjence mijenjaju mjesto sa začinima i malo papra. Svježina izbija iz svake bore i svakog mjehurića na pjeni. Pa onda okusi, pitkost i osvježenje, sada malo više naranče, pa limun, nešto korijandera, malo pšenice. Jako jako lako se pije, kako i treba biti kod witbiera. I sada, umijeće se Primariusa vidi baš po tome koliko je limunskih aroma izvukao iz sastojaka gdje je korijander ostao jako skroman, to se upravo tako radi. Alkohola je prema gornjoj granici pravila stila, deklarirano 5,2 posto i to doznajete tek kada pročitate deklaraciju. Beskrajno dugo možete piti Bijelo, pet čaša u toploj večeri ne izaziva nikakav zamor, testirat ću hoće li se nešto dogoditi nakon desete. PriMarius Bijelo doista mi je osvježilo dan, popularni pivski druid opravdao je visoka očekivanja i napravio pivo koje će se teško nadmašiti. Pokazao je i još nešto, ljudi traže i druge stilove osim onih koji potječu iz američkog crafta. A Mario Žerjav Primarius očito doista ima takva znanja da može ponuditi nešto što je drugačije ali i jako kvalitetno.

Objavljeno 28. travnja 2018. nablogu Volim pivu