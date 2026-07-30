Martha Stewart otkrila kako čuvati jagode i bobičasto voće da dulje ostanu svježi

Jagode, maline, borovnice, kupine i drugo sitno ljetno voće omiljen su izbor tijekom toplijih mjeseci, ali nažalost vrlo brzo gube svježinu i upljesnive. Pravilnim pranjem i čuvanjem njihova se svježina može produljiti za nekoliko dana, a pritom će zadržati svoju sočnost i aromu. Uz nekoliko jednostavnih trikova omiljeno voće ostat će svježe znatno dulje.

Odabir košarice voća, naravno, igra veliku ulogu u tome koliko će ono dugo ostati svježe. Birajte plodove koji su čvrsti, ujednačene boje i bez znakova plijesni ili oštećenja jer će se plijesan s jednog ploda vrlo brzo proširiti i na ostale. Primijetite li zgnječene, mekane ili smežurane bobice, velika je vjerojatnost da će se pokvariti ubrzo nakon što ih donesete kući. Kad god je moguće, prednost dajte sezonskom voću s tržnice jer se ono najčešće bere neposredno prije prodaje pa dulje ostaje svježe.

Jedna od najčešćih pogrešaka je pranje bobičastog voća i jagoda odmah nakon kupnje. Višak vlage ubrzava razvoj plijesni i skraćuje rok trajanja, osobito kod malina, borovnica i kupina. Zato ih je najbolje oprati tek neposredno prije konzumacije ili pripreme jela. Voće nemojte ispirati pod jakim mlazom vode jer ćete tako dodatno oštetiti osjetljive plodove. Martha Stewart preporučuje da umjesto toga napunite veću zdjelu hladnom vodom, bobice stavite u cjedilo i kratko ih uronite u vodu. Nakon toga pažljivo ih rasporedite na papirnati ili kuhinjski ručnik kako bi se potpuno osušile.

Želite li dodatno smanjiti mogućnost razvoja plijesni, osobito kod jagoda, kratko ih isperite u otopini pripremljenoj od tri dijela vode i jednog dijela alkoholnog octa. Nakon toga potrebno ih je isprati čistom vodom i dobro osušiti. Važno je da voće ne ostane dugo u otopini kako ne bi upilo miris i okus octa. Ne planirate li bobičasto voće pojesti isti dan, najbolje ga je čuvati u hladnjaku. Preporučuje se premjestiti ga u širu posudu s poklopcem kako bi plodovi bili raspoređeni u jednom sloju, bez međusobnog pritiskanja. Tako će se manje oštetiti i dulje ostati svježi.

U hladnjaku borovnice i jagode mogu ostati svježe oko pet do sedam dana, dok su maline i kupine osjetljivije pa ih je najbolje potrošiti unutar tri do pet dana. Imate li veće količine voća, zamrzavanje je odličan način da ga sačuvate za kasniju upotrebu. Nakon pranja i temeljitog sušenja bobice rasporedite u jednom sloju na pladanj ili lim obložen papirom za pečenje i stavite u zamrzivač. Nakon što se potpuno zamrznu, prebacite ih u vrećice ili posude za zamrzavanje. Na taj način neće se slijepiti jedna za drugu, a mogu zadržati kvalitetu i do šest mjeseci. Praktično je na vrećicu napisati datum zamrzavanja i vrstu voća kako biste kasnije lakše pratili koliko dugo stoji u zamrzivaču i jednostavnije ga iskoristili za smoothieje, kolače ili druge omiljene recepte.